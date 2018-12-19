

◆盤勢分析

1. 聯準會 (Fed) 將舉行今年最後一次決策會議，12 月升息機率仍高。由於美墨邊境興建圍牆預算問題僵持不下，導致美政府運作可能停擺、油價大幅下跌引發能源股拋售，週二美股上漲，漲幅介於 0.01 至 1.28％，美股四大指數短期震盪。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤止穩。

(2) 均線：支撐為 9,500 點至 9,600 點，壓力為 9,900 點至季線。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值小於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值接近 50，短線區間整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9700 點之上並收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、內需、金融、生技、越概、自行車等。

5. 鴻海集團旗下衛星通訊設備商台揚（2314）總經理昨（18）日表示，衛星電視接收器（LNB）及行動產品相關業績持續增溫，今、明年整體營運都將向上。台揚正加強拓展低軌道衛星用戶（LEO）終端設備市場，搶進特斯拉執行長馬斯克創辦的太空探索科技公司（SpaceX）、波音（Boeing）等大廠供應鏈，估相關商機 2022 至 2023 年發酵。台揚有機會在 5G 時代奪得商機。

6. 國際半導體產業協會（SEMI）昨（18）日公布全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast Report），預期 2019 年全球晶圓廠設備投資金額將下修，由原先預估的年成長 7％下修 15 個百分點至年衰退 8％。不過，在 2330 台積電積極布建 5 奈米晶圓廠情況下，台灣明年晶圓廠支出金額將逆勢出現高達 24％的年成長率。全球經濟成長及半導體庫存將影響明年半導體業榮枯。

7. 資訊服務廠商緯創軟體（4953）近期營運表現亮眼，受惠於旗下中國、台灣兩地業務強勁發展，加上新興科技如物聯網、AI、Fintech 等持續發展，預期明年產業需求也將維持強勁力道，展望將持續樂觀。緯軟下檔支撐先看月線附近。

8. 為了將股價衝擊降至最低，同欣電（6271）火速召開董事會推選董事暨幕僚長賴錫湖接任董事長一職，國巨集團的凱美（5317）以每股 108 元、溢價 6.4％取得同欣電 8.05％股權。同欣電目前股權結構中，以國壽的 8.05％位居第一大單一股東，凱美取得同欣電股權 5.03％，雖未超過國壽，但是加上木葉文投資的 3.02％股權，未來在董事會中應有一定影響力，同欣電於 2016 年進行董監改選，2019 年可望改選新任董監事。

