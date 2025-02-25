〈台股開盤〉台積電挫2%、半導體股殺盤 跌逾300點摜破月線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-25 09:40
台積電 ADR 昨晚重挫 3%，台股今 (25) 日受台積電開盤重挫表態，指數最低下探至 23209 點，下跌超過 350 點，摜破十日線與月線，並回測季線支撐，預估今日成交量達 4200 億元，較昨日增加。
權值股今日一片綠油油，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 跌超過 2%、低點為 1050 元，向下回測半年線支撐，下探至兩個月來新低，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 同樣遭狙擊，跌幅都達 2% 以上，其他權值股如台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 等，跌幅至少 1%，影響大盤走勢。
半導體類股今日成為殺盤重心，早盤類股指數跌逾 2%，昇陽半 (8028-TW) 歷經連日強漲，今日回檔跌逾半根停板，致茂 (2360-TW) 儘管法說報喜，但也下挫 4%，其他如原相 (3227-TW)、華邦電 (2344-TW)、京元電 (2449-TW) 跌幅也都 3% 起跳。
今日資金湧入生技醫療族群，中天 (4128-TW)、中裕 (4147-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、東洋 (4105-TW)、藥華藥 (6446-TW)、訊映 (4155-TW) 等全數在盤面上表態。
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