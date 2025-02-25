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〈台股開盤〉台積電挫2%、半導體股殺盤 跌逾300點摜破月線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-25 09:40

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〈台股開盤〉台積電挫2%、半導體股殺盤 跌逾300點摜破月線。(鉅亨網資料照)

台積電 ADR 昨晚重挫 3%，台股今 (25) 日受台積電開盤重挫表態，指數最低下探至 23209 點，下跌超過 350 點，摜破十日線與月線，並回測季線支撐，預估今日成交量達 4200 億元，較昨日增加。

權值股今日一片綠油油，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 跌超過 2%、低點為 1050 元，向下回測半年線支撐，下探至兩個月來新低，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 同樣遭狙擊，跌幅都達 2% 以上，其他權值股如台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 等，跌幅至少 1%，影響大盤走勢。


半導體類股今日成為殺盤重心，早盤類股指數跌逾 2%，昇陽半 (8028-TW) 歷經連日強漲，今日回檔跌逾半根停板，致茂 (2360-TW) 儘管法說報喜，但也下挫 4%，其他如原相 (3227-TW)、華邦電 (2344-TW)、京元電 (2449-TW) 跌幅也都 3% 起跳。

今日資金湧入生技醫療族群，中天 (4128-TW)、中裕 (4147-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、東洋 (4105-TW)、藥華藥 (6446-TW)、訊映 (4155-TW) 等全數在盤面上表態。

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台股開盤台積電下挫ADR美股川普

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台積電1060-1.40%
華邦電18.55-1.59%
台達電393-0.63%
廣達256.5-3.21%
日月光投控175.5-0.28%
昇陽半導體168-1.75%
致茂336-4.14%
原相273.5-3.70%
京元電子111.5-2.19%
鴻海180-2.17%
中天33.72.43%
中裕99.60.30%
高端疫苗52.10.00%
東洋770.39%
藥華藥6631.84%
訊映21.451.42%
聯發科1535-0.65%
台積電191.65-3.32%
日月光投資控股10.62-2.92%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.41
加權指數法興(購) 槓桿9.84
加權指數法興(售) 槓桿7.29
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