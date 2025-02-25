〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 美計劃收緊對中晶片出口限制

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-25 22:48

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美股主要指數周二 (25 日) 漲跌互現，市場準備迎接美國對中國更嚴格的貿易管制潛在影響，並靜待人工智慧 (AI) 晶片領導者輝達的財報出爐。與此同時，美國公債價格攀升，因為經濟成長失去動能的擔憂刺激投資人押注聯準會 (Fed) 將會有更多降息空間。

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市場擔心川普政府政策對全球成長的影響，以及傳統經濟和政治聯盟的動盪。川普表示將對來自墨西哥和加拿大的進口徵收關稅。與此同時，隨著川普撤回 3 年前對俄羅斯入侵的譴責，烏克蘭與美國及其盟友在烏克蘭問題上的分歧加深。

Skagen AS 的投資總監 Alexandra Morris 表示：「目前的不確定性很高，這讓投資人很難操作。」美銀也表示，由於客戶對川普政策的影響感到擔憂，投資活動自年初以來減緩。這些不確定性促使投資人轉向公債和黃金，避開比特幣等波動性較大的資產，「恐懼指標」VIX 指數觸及今年新高，略低於 20。

隨著輝達將於周三 (26 日) 美股盤後公布財報，市場可能進一步波動。德意志銀行策略師 Jim Reid 警告，輝達的財報對市場的影響往往與美國的就業報告一樣重要。

此外，德國公債的吸引力指數跌至歷史最低點，顯示出對國防開支增加的擔憂。香港恆生科技指數 (Hang Seng Tech Index) 一度下跌 4.4%，後來隨著來自中國的資金湧入，收復大部分跌幅。

截至台北時間周二（25 日）22 時許：

焦點個股：

家得寶 (HD-US) 早盤股價上漲. 1.98%，至每股 390 美元

美國最大居家裝修零售商家得寶 (Home Depot) 周二美股盤前公布 2024 會計年度第四季與全年財報，儘管該季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，關鍵指標同店銷售額也表現亮眼，還宣布調高配息，然而該公司預料今年消費者對居家裝修支出方面保持謹慎態度，全年財測黯淡，影響投資人信心，盤前股價一度跌逾 2%，隨後轉漲。

Strategy(MSTR-US) 早盤股價下跌 5.69%，至每股 266.67 美元

比特幣跌破 90，000 美元並觸及 11 月中旬以來新低，「比特幣巨鯨」Strategy(前微策略 / Microstrategy) 公司昨日表示持有約 499,096 枚比特幣，平均收購價約為每枚 66,357 美元，總價值約 474 億美元。該公司股票周二盤前重挫近 5%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 3.13%，至每股 320.20 美元

特斯拉中國官方周二宣布，分批次為車主推送 2024.45.32.12 軟體更新，包括城市道路 Autopilot 自動輔助駕駛、駕駛室攝影機和地圖包版本更新 CN-2025.8-15218。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月經濟評議會消費者信心指數預期 102.1，前值 104.1

華爾街分析：