〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 美計劃收緊對中晶片出口限制
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-25 22:48
美股主要指數周二 (25 日) 漲跌互現，市場準備迎接美國對中國更嚴格的貿易管制潛在影響，並靜待人工智慧 (AI) 晶片領導者輝達的財報出爐。與此同時，美國公債價格攀升，因為經濟成長失去動能的擔憂刺激投資人押注聯準會 (Fed) 將會有更多降息空間。
截稿前，道瓊工業指數漲近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.2%。美國 10 年期公債殖利率跌至 4.32%。
美股開盤前主要指數期貨走勢持穩，標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨回穩，抹去周一美股波動帶來的損失。另外由於美國總統川普政策引發的不確定性，美國公債價格上漲，投資人湧向避險資產，美國 10 年期公債殖利率下滑 7 個基點智 4.33%，創 2 個月來新低。
市場擔心川普政府政策對全球成長的影響，以及傳統經濟和政治聯盟的動盪。川普表示將對來自墨西哥和加拿大的進口徵收關稅。與此同時，隨著川普撤回 3 年前對俄羅斯入侵的譴責，烏克蘭與美國及其盟友在烏克蘭問題上的分歧加深。
Skagen AS 的投資總監 Alexandra Morris 表示：「目前的不確定性很高，這讓投資人很難操作。」美銀也表示，由於客戶對川普政策的影響感到擔憂，投資活動自年初以來減緩。這些不確定性促使投資人轉向公債和黃金，避開比特幣等波動性較大的資產，「恐懼指標」VIX 指數觸及今年新高，略低於 20。
隨著輝達將於周三 (26 日) 美股盤後公布財報，市場可能進一步波動。德意志銀行策略師 Jim Reid 警告，輝達的財報對市場的影響往往與美國的就業報告一樣重要。
此外，德國公債的吸引力指數跌至歷史最低點，顯示出對國防開支增加的擔憂。香港恆生科技指數 (Hang Seng Tech Index) 一度下跌 4.4%，後來隨著來自中國的資金湧入，收復大部分跌幅。
有知情人士透露，川普政府近期與日本和荷蘭官員會面，討論限制東京電子和艾司摩爾 (ASML-US) 工程師在中國維護半導體設備事宜。此舉也是拜登時期的首要任務，讓主要盟友對中國採取與美國相同限制。消息影響艾司摩爾周二盤前股價走跌。
截至台北時間周二（25 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 197.29 點或 0.45%，暫報 43,658.50 點
- 那斯達克綜合指數下跌 63.01 點或 0.33%，暫報 19,223.92 點
- 標普 500 指數上漲 5.21 點或 0.09%，暫報 5,988.46 點
- 費半下跌 27.65 點或 0.55%，暫報 4,975.89 點
- 台積電 ADR 上漲 0.13% 至每股 191.90 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.32%
- 紐約輕原油下跌 0.42% 至每桶 70.40 美元
- 布蘭特原油下跌 0.51% 至每桶 74.40 美元
- 黃金下跌 0.20% 至每盎司 2,957.20 美元
- 美元指數跌至 106.310
焦點個股：
家得寶 (HD-US) 早盤股價上漲. 1.98%，至每股 390 美元
美國最大居家裝修零售商家得寶 (Home Depot) 周二美股盤前公布 2024 會計年度第四季與全年財報，儘管該季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，關鍵指標同店銷售額也表現亮眼，還宣布調高配息，然而該公司預料今年消費者對居家裝修支出方面保持謹慎態度，全年財測黯淡，影響投資人信心，盤前股價一度跌逾 2%，隨後轉漲。
Strategy(MSTR-US) 早盤股價下跌 5.69%，至每股 266.67 美元
比特幣跌破 90，000 美元並觸及 11 月中旬以來新低，「比特幣巨鯨」Strategy(前微策略 / Microstrategy) 公司昨日表示持有約 499,096 枚比特幣，平均收購價約為每枚 66,357 美元，總價值約 474 億美元。該公司股票周二盤前重挫近 5%。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 3.13%，至每股 320.20 美元
特斯拉中國官方周二宣布，分批次為車主推送 2024.45.32.12 軟體更新，包括城市道路 Autopilot 自動輔助駕駛、駕駛室攝影機和地圖包版本更新 CN-2025.8-15218。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 2 月經濟評議會消費者信心指數預期 102.1，前值 104.1
華爾街分析：
野村策略師警告，上周美國股票指數選擇權偏度和賣權偏度再次接近過去一年的極端水準。各方政策引發的經濟效應，正逐步匯聚成一場全面的「成長恐慌」。機率分布顯示，美股經濟「顛簸著陸」(2025 年底前降息 2-4 次) 的機率則從上週 7% 飆升至 50%，吸收了全部增量風險定價。
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