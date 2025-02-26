Adobe首次推出手機版Photoshop 免費版針對年輕創作者需求

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-26 00:00

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Adobe 周二 (25 日) 宣布，將首次在手機上推出 Photoshop 應用程式，並提供免費版與每月 7.99 美元 (約新台幣 252 元) 訂閱費的進階付費版，這是該應用程式迄今最優惠的訂閱價格。此舉象徵 Photoshop 自 1990 年推出以來的一個重大變革，首次進軍手機市場。

Photoshop 作為家喻戶曉的數位影像處理軟體，已成為修飾照片的代名詞。然而，以前 Photoshop 的訂閱價格從來不便宜，iPad 版本的最低價格為每月 9.99 美元 (約新台幣 315 元)。

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Adobe 表示，這次的免費版本首先在蘋果 (AAPL-US)iPhone 上推出，安卓(Android) 版本也將很快上線。據了解，這個 7.99 美元的付費進階版相較於免費版，提供更多的功能、更大的雲端儲存空間，還能讓用戶在較大螢幕上使用網頁版 Photoshop 進行編輯，提升使用體驗。

Adobe 此舉的背景是，蘋果和 Google(GOOGL-US) 的行動作業系統已免費提供許多長期以來只有 Photoshop 才有的功能，例如調整照片顏色或移除干擾物。隨著許多年輕人主要依賴手機拍攝與編輯照片，Adobe 決定進一步進軍手機市場，旨在吸引這些以手機為創作工具的年輕用戶。

Adobe 創意專業應用的副總裁 Deepa Subramaniam 表示，公司目前的重點是吸引那些將手機作為主要攝影與編輯工具的年輕用戶。即便是免費版本的 Photoshop，也會提供一些基本的編輯功能，例如將照片分割成多層、遮蔽某些區域以及添加文字等，這些功能可用來製作 Podcast 封面、音樂播放清單封面或 YouTube 影片封面等。