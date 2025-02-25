上市櫃有盈餘須幫未滿63K基層員工加薪 今年股東會強制入章程

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-25 20:25

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股東會旺季將至！金管會提醒 1874 家上市櫃公司，應配合證券交易法修正，於 2025 年股東會完成公司章程修訂，以提升基層員工薪酬。簡言之，公司必須提撥一定比例盈餘，幫非屬經理人、薪資水準低於一定金額的員工加薪，而依經濟部公告的基層員工最低門檻為月薪 63000 元，今年強制訂入章程後，2026 年就要實施，且必須納入內控制度。

何謂基層員工？證期局副局長高晶萍說明，依照經濟部公告，中小企業全時員工非屬經理人且薪酬低於 63000 元，稱之為基層員工。公司可依經營需求選擇以員工酬勞或調整薪資，抑或二種方式併行等方式辦理。

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若公司選擇對基層員工採用分派「員工酬勞」方式，仍應於章程內明定分派予「基層員工」之一定比率，該比率得於現行依公司法第 235 條之 1 第 1 項所定員工酬勞範圍內定之，並可選擇以固定數、一定區間或下限三種方式之一訂定。

考量上市櫃公司與中小企業間之規模、行業差異，此範圍由各公司衡酌自身營運狀況及產業特性以非屬經理人且不低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」所訂之基層員工薪資水準之範圍自行訂定之。

高晶萍進一步指出，若是高科技產業想把基層員工門檻訂在 8 萬、10 萬也可以，就是不得低於最低門檻 63000 元。

關於基層員工範圍訂定方式，高晶萍表示，由公司經內部程序進行審議，提交董事會就基層員工範圍、影響員工人數等事項充分討論進行決議暨定期評估是否需進行調整，並納入內部控制制度中。

金管會表示，公司於今年度完成章程修正後，後年度 (含 2025 年度) 如有年度盈餘，即應依修正後章程所規定之提撥比例辦理基層員工酬勞分派或調整薪資。