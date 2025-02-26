美股七雄進入修正區間 市值蒸發1.4兆美元 專家警告後市不樂觀

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-26 01:30

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過去兩年「美股七雄」(Magnificent Seven)一直是標普 500 指數漲幅的主要推手，但在 2025 年伊始，這些大公司並未呈現出良好的表現。截至 2 月底，「美股七雄」股價進入技術性修正區間 (Correction Territory)，追蹤這些公司的「彭博美股七雄指數」(Bloomberg Magnificent 7) 自去年 12 月高峰跌逾 10%，達到了技術上的修正定義，市值合計蒸發約 1.4 兆美元。美銀知名策略師指出，隨著科技股修正，投資人對標普 500 指數的上漲潛力愈發懷疑。

「美股七雄」中特斯拉表現最差

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儘管特斯拉在去年 11 月川普當選後一度上漲，但隨後的銷售報告不佳，加上來自中國競爭對手如比亞迪 (01211-HK) 的競爭壓力，使其股價持續下滑。相較之下，臉書母公司 Meta 的股價逆勢上漲，受惠投資人對其人工智慧 (AI) 策略的支持。Meta 在 2 月創下有史以來最長的連續上漲紀錄，股價在 20 個交易日內上漲，市值增加 3,200 億美元。

市場疑慮與策略師警告

高估值與市場回檔風險

Hartnett 對今年的投資策略提出警告，尤其是針對以「美股七雄」為主的美國科技股。他預測這些科技股可能會在未來面臨回檔，因為如果該股市領漲的貿易趨勢不再延續，這些股價可能會大幅回落。

根據 Hartnett 的觀察，儘管大部分投資人對這些大科技公司保持積極看法，但隨著這些科技股的估值過高，且在人工智慧 (AI) 等領域的開支持續增加，這些公司可能會變得脆弱，尤其是在市場情況變化的情況下。

全球股市表現對比

與此同時，在全球股市表現強勁的背景下，美股的表現顯得相對疲弱。2025 年以來，標普 500 指數的漲幅不到 2%，而「彭博美股七雄指數」則下跌了 3.3%。相比之下，排除美國的 MSCI 全球指數 (包括歐洲和中國市場) 上漲了 7%。

Hartnett 認為，若標普 500 指數跌至 5,600 至 5,700 點區間 (約下跌 6%)，投資人可能會期待來自川普政府的財政干預，因為他認為股市對川普來說是關鍵指標。