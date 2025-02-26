美2月消費者信心指數連3降 創9個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-26 00:30

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美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (25 日) 公布最新數據顯示，2 月消費者信心指數連續第三個月下滑，不僅創下自 2021 年 8 月以來最大降幅，也是 2024 年 6 月以來新低，進一步證明川普政府政策的不確定性給美國家庭帶來壓力。

具體來看，2 月消費者信心指數下滑 7 點至 98.3，連續第三個月下滑，低於經濟學家預估的 102.7，也遠不及修正後前值 105.3。報告顯示，信心的下降在各個年齡層和收入群體中都很普遍。消費者對當前和未來的勞動市場狀況，以及收入和商業狀況的前景更為悲觀。

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美 2 月消費者信心指數創 2021 年 8 月以來最大降幅 (圖：ZeroHedge)

隨著整體信心下滑，衡量未來 6 個月的預期指數下跌 9.3 點至 72.9，寫下 3 年半以來最大降幅，而衡量當前狀況的現況指數降幅較小，比 1 月上升 1.1 個百分點，有 19.6% 的美國民眾認為當前經濟情況「好」。與此同時，調查顯示預估明年將出現衰退的受訪者比例升至 9 個月高點。

雪上加霜的是，消費者對當前就業市場看法減弱，一項備受矚目的就業市場指標惡化，有 33.4% 的受訪者認為就業機會「充足」、16.3% 的人認為工作「很難找」。相比之下，1 月數據分別為 33.9% 和 14.5%。

就業市場狀況連續第二個月惡化。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，2 月消費者對未來一年的平均通膨預期從 5.2% 上升至 6%。這一增幅可能反映了多重因素，包括持續的高通膨，以及近期雞蛋等家庭必需品價格上漲和預期的關稅影響。

市場分析指出，這份報告強化其他調查，顯示消費者和企業信心在川普贏得大選後最初高漲的樂觀情緒之後正在減弱。家庭和企業現在似乎對關稅導致的價格上漲更加警惕，尤其是在通膨壓力似乎再次加劇、勞動市場逐漸降溫的情況下。

密西根大學上周五公布的最終調查報告顯示，2 月消費者對未來 3 至 5 年通膨預期創近 30 年新高，而聯準會 (Fed) 主席鮑爾在內的官員近期表示，將保持利率穩定直到通膨恢復降溫進展。

美 2 月密大 3 至 5 年通膨預期升近 30 年新高。(圖：ZeroHedge)

美國經濟評議會資深經濟學家 Stephanie Guichard 表示，2 月消費者信心指數出現自 2021 年 8 月以來的最大單月降幅，這是連續第三個月下滑，將指數推至自 2022 年以來的低點區間。該指數的五個組成部分中，只有對當前商業狀況的評價略有改善，但對勞動市場狀況的看法有所惡化。

消費者對未來商業狀況的看法變得更加悲觀，對未來收入的樂觀情緒減弱。對未來就業前景的悲觀情緒惡化，達到十個月以來的最高點。

儘管關於通膨和物價的討論仍然高居不下，但焦點逐漸轉向其他問題，尤其是關於貿易和關稅的提及顯著增加，回到了自 2019 年以來未見的高點。對當前政府及其政策的評論在回應中占據主導地位。

經濟學家擔心，在 Fed 正在權衡是進一步降息還是維持利率不變之際，川普政府的關稅政策可能引發新一輪通膨，因為決策者正在權衡川普激進的財政和貿易政策舉措的影響。