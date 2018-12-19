【大慶證券】盤前分析－美股漲幅收斂 台股震盪整理



◆盤勢分析

昨日美股在川普發文呼籲 FED 應放緩升息腳步下，道瓊一度上漲逾 300 點，不過隨後因美墨邊境圍牆預算問題恐導致美國政府停擺、加上油價跌至一年多以來的新低，致使美股四大指數漲幅收斂，終場僅分別上漲 0.01~1.28%。昨日美股走勢雖未有持續破底表現，不過原油市場大跌、美國政府恐停擺、市場預估 FED 12 月升息腳步不變等都將持續影響美股彈升力道，因此研判美股短期內依然是偏向弱勢整理格局，靜待聯準會利率決策會議後說明 12 月升息與否以及明年度利率展望後，美股走勢將進一步表態，在此之前建議投資人保持觀望態度即可。

受到歐、美等國際主要股市週一全面下挫影響，台股昨日走勢較為疲軟，終場下跌 68 點，以 9718 點作收，跌幅 0.7%，成交量為 967 億元。近期因全球經濟數據表現不盡理想，景氣降溫疑慮再起，加上聯準會 12 月升息預期，市場上瀰漫著悲觀氣氛，尤其以美股來看，除費半之外，其餘三大指數皆向下破底，短期內恐難挽頹勢；相較之下，亞股因先前跌幅較重，目前仍多處於區間盤整格局，以台股來看，指數在 9616~9971 點橫盤整理多時，研判在外資陸續進入耶誕假期、市場靜待聯準會利率決策會議之下，投資人觀望氣氛濃厚，只要區間下緣未跌破前，指數漲跌空間有限，將以個股表現為主，不過仍需留意昨日除外資期、現貨同步賣超外，指數價跌量增並在所有均線之下，今日適逢期貨結算日，震盪恐加劇。

大型權值股在外資現貨賣超 56 億下，跌多漲少，尤其美國聯準會明年升息腳步可能放緩，導致金融股近期較為弱勢，昨日在國泰金、富邦金領跌下，類股走勢疲軟，加重大盤跌勢。另在中小型股方面，散熱及連接器族群因銅價下跌、電子消費旺季帶旺，第三季營收及毛利率普遍回溫，且未來展望相對明朗，超眾、力致、樺晟、泰碩等，漲幅皆在 4% 之上；電動車相關族群因長趨勢依然看好，低接買盤湧現，和大、貿聯 - KY、長園科皆以紅盤作收；其餘如同欣電、易華電、璟德、亞德客 - KY、瑞昱、穩懋也都各擁題材，漲勢相對強勁。整體來看，在國際多空消息左右下，盤勢較為混亂，類股輪動快速，因此建議可留意基本面及未來展望佳的個股，並且逢低承接布局，避免追高。

