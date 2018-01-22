本週操盤筆記 (0122-0126)：

一. 日本央行 (BOJ) 利率會議：

本週二 (23 日) 日本央行將召開一月份利率會議，目前市場預期日本央行將維持利率不變，並且維持殖利率曲線定錨在日債十年期殖利率 0% 不變，市場將重點關注日央行會後的通膨展望報告和 GDP 預測。

二. 歐洲央行 (ECB) 利率會議：

本週四 (25 日) 歐洲央行亦將召開一月份利率會議，目前市場也預期歐洲央行將維持負利率不變，而上週歐元兌美元匯價升值至近三年新高，市場正重點關注歐洲央行是否可能在週四 (25 日) 的會後記者會上，警告歐元過度升值，以打壓歐元升勢。

三. 達沃斯經濟論壇召開：

一年一度的冬季達沃斯論壇年會，一直被稱為「世界經濟風向球」，而本屆達沃斯論壇更是格外引人注目，因此前美國總統川普 (Donald Trump) 曾表態將參加本屆達沃斯，成為近 20 年來首度參加達沃斯年會的美國總統，川普並計劃在會上宣揚「美國優先」的價值。

但目前這項計劃可能生變，因美國朝野兩黨協商破裂，已導致美國聯邦政府在上週末宣布關門，政府部門已開始放無薪假，白宮預算局長 Mick Mulvaney 上週六 (20 日) 表示，川普的達沃斯之行，目前是未知數。

四. 美股財報季持續展開：

本週美股財報季將持續，重要美股權值股包括通用電氣、Netflix、福特汽車、英特爾等，都將公布 Q4 財報數據。