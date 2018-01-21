美國2018年的外貿政策重點是：中國！

摘要：白宮官員稱，未來一年，川普政府在對外貿易政策上「美國優先」的原則，將更多地將焦點放在對中國的抵制方面。

貿易大戰的火藥味兒越來越濃。

《華爾街日報》引述白宮官員稱，「過去一年美國與北美、歐洲、亞洲的貿易夥伴都有過分歧和對抗，未來一年，川普政府在貿易政策上「美國優先」的原則將更多地將焦點放在中國。」該官員還表示，「中國導致了美國經濟的顯著問題，關於把對外貿易策略的焦點放在中國，是有很多共識的。」

上述白宮官員在強調將焦點集中在中國之後，還提及了美國與加拿大和墨西哥的貿易協定 Nafta、與韓國的貿易協定 Korus，此前川普曾威脅終結這些貿易協定，但該官員表示，雖然不會輕視這兩個貿易協定帶來的問題，但這些都只是美國擔憂的一小部分。

川普當選美國總統的這一年中，與北美、歐洲、亞洲的多個國家和地區都針對貿易問題發生過摩擦或爭論。

關於何時開始對中國採取怎樣的貿易行動，該官員並未透露，但他表示對於直接或間接對中國採取貿易行動的決定，白宮是有一個截止日期的。

近期美國貿易決策時間表如下：

1 月 15 日、22 日，美國美國商務部針對鋼鐵和鋁產品進口的調查結果將分別出爐，川普針對兩項調查結果都有 90 天的時間進行回應，回應後 15 天就會付諸實施。

1 月 26 日，針對太陽能設備的進口，川普也將對國際貿易委員會的建議做出決定。

此外，針對中國知識產權議題的調查或將在本月月底有初步成果。

此外，在北美自貿區的存廢問題上，美、加墨三國或將在今年早些時候達成一致，但由於 7 月墨西哥將舉行大選，11 月美國將舉行中期選舉，相關談判可能會拖延一整年。最終美國是否會撕毀該協定，尚不得而知。目前市場預期，川普有 50% 的機率退出該協定。

而對華貿易戰的第一戰場，川普很可能會選擇太陽能電池板領域。過去十年間，中國太陽能電池板工廠的產量從幾乎可以忽略的市佔率到占世界產量的 2/3 以上，同期全球太陽能電池板價格下降了近 90%；相比之下，美國過去的六年間有十多家太陽能電池公司關閉了自己的工廠。

過去五年中，美國已經開始對中國太陽能電池板徵收關稅，導致許多中國製造商開始向東南亞工廠轉移。如今，川普政府稱可能會加大對中國製造太陽能電池板的抵制，包括那些將工廠向東南亞轉移的製造商。

早在競選總統之時，川普就一再強調強硬的外貿立場，但是還曾有過對中國進口商品全面實行 45% 關稅的言論。但上任之後，川普又做出了一些立場軟化的傾向，在貿易領域對中國的態度也沒有對加拿大、日本那樣嚴厲。然而，從去年底以來，川普就不斷開始放出針對中國貿易的對峙意味，也讓大家紛紛猜測一場規模甚大的貿易戰即將開啟。

2017 年 12 月 19 日，川普發布任內第一份《國家安全戰略》，並在演說中指出中國是在貿易、外交和安全等領域是美國的競爭對手，並表示在貿易方面，美國將不會再對侵權行為、欺騙或者經濟侵略視而不見。「我們宣布美國加入了這場競賽，美國將贏得勝利。」川普說。

而就在這份《國家安全戰略》發布的前一個月，美國剛剛向 WTO 提出拒絕承認中國自動獲得市場經濟地位。

『新聞來源／華爾街見聞』