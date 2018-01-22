世界經濟論壇前瞻 摩根大通認為最受關注的將是「通膨」

在瑞士達沃斯將舉辦世界經濟論壇， FX168 財經 21 日援引 Business Insider(20 日) 報導，在該論壇，全球財長和央行官員們最該討論的市場擔憂話題應是通貨膨脹。 摩根大通管理 17 兆美元資產的高級策略師 Karen Ward 表明，通貨膨脹是 2018 年全球市場所面臨的最大風險。

作為摩根大通資產管理部首席英歐市場策略師 Karen Ward 表示，在金融危機後消聲覓跡多年的通膨將回歸，這會給正在復甦的全球經濟帶來最大的挑戰。 被問及市場目前面臨的最大挑戰，她回答道：「這很簡單，是通膨。」

自金融危機以來，全世界尤其是發達國家的通貨膨脹就處於停滯狀態。美國和歐元區的價格增長甚至一度跌入負值。大多數央行和評論者都相信，如今核心通膨正緩慢回歸，並會在未來幾年內繼續逐步上升，因此他們計劃收緊當初極度放鬆的貨幣政策，升息並停止量化寬鬆計劃（QE）。

Karen Ward 表示，「央行已經預期通膨將逐步上升，這樣他們就能漸漸有節制地退出非常規的政策。這正是他們此時想要達到的目的。他們在各個領域都給我們提供了非常詳細的指引，無論是美國聯準會計劃縮表，還是歐洲央行可能會如期出手，所有這些都是在預期通膨會緩步而穩定地提升。」

Karen Ward 進一步指出，然而上述的做法，正是問題可能出現的地方，如果通膨升速快於預期怎麼辦？ Karen Ward 示警，「最大的爭論存在於過去幾年通貨膨脹是消亡了？還是在沈睡。」

Karen Ward 認為，「如果最終我們發現通膨只是是在沈睡，而如今將以比我們預想更具活力的狀態甦醒，那麼央行的行動就成為關注的焦點。他們是否會實施更大的動作？我認為，這種情況下市場的避險情緒就會迅速升溫。」