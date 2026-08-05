鉅亨網編譯段智恆 2026-08-06 02:30

晶圓代工業者格芯 (格羅方德 / GlobalFoundries)(GFS-US) 周三 (5 日) 公布 2026 會計年度第二季 (截至 6 月 30 日) 財報，受惠人工智慧 (AI) 資料中心帶動矽光子晶片需求，營收與調整後每股盈餘均優於華爾街預期。

〈財報〉格芯搭上AI順風車！矽光子需求帶旺第二季業績(圖：REUTERS/TPG)

圖：格芯財報

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格芯第二季營收為 17.9 億美元，高於 LSEG 統計分析師平均預估的 17.7 億美元；調整後稀釋每股盈餘為 0.46 美元，同樣優於市場預期的 0.44 美元。

格芯主要生產特殊應用晶片，產品廣泛用於通訊、資料中心、汽車、工業及消費性電子設備。隨著科技公司擴大 AI 基礎設施投資，市場對格芯矽光子晶片的需求逐步升溫。

矽光子技術以光訊號取代傳統電訊號傳輸資料，能提高 AI 資料中心內部的資料傳輸速度並降低能源消耗。在 AI 模型規模擴大、運算系統需要連接更多處理器之際，高速且節能的資料傳輸技術日益重要，也成為格芯新的成長動能。

展望第三季，格芯預估營收為 18.9 億美元，上下浮動 2,500 萬美元，大致符合分析師預估的 18.8 億美元。以公司預測區間計算，第三季營收可能落在 18.65 億至 19.15 億美元之間。

圖：格芯財報

不過，格芯第二季調整後自由現金流為負 300 萬美元，明顯低於去年同期的正 2.77 億美元，顯示公司儘管營收與獲利優於預期，現金流表現仍面臨壓力。