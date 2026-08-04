鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-04 23:00

美國 6 月職缺數量下降，但企業招聘略有回升，裁員人數仍維持低檔，顯示勞動市場持續處於「緩慢招聘、緩慢裁員」狀態，整體供需大致保持平衡。

美國6月JOLTS職缺降至735.9萬個 招聘回升、裁員仍有限(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (4 日) 公布的職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，6 月底職缺數較 5 月減少 17.8 萬個，降至 735.9 萬個，低於《路透》調查經濟學家預估的 740 萬個；職缺率也由 5 月的 4.5% 降至 4.4%。

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職缺減少主要來自醫療保健與社會援助產業，單月下降 14.7 萬個，休閒與餐旅、批發貿易及專業與商業服務職缺也同步下滑，運輸與倉儲業則有所增加。聯邦政府職缺升至 2024 年底以來最高水準。

企業 6 月招聘人數增加 9.6 萬人至 534.8 萬人，招聘率由 3.3% 升至 3.4%，主要受到醫療保健及營建業帶動。不過，休閒與餐旅業招聘連續第三個月下降，跌至 2025 年初以來最低，顯示世界盃帶動勞動需求的預期尚未實現。

裁員與解雇人數大致持平於 176.6 萬人，裁員率維持 1.1%，顯示即使 Visa、Uber 等企業近期宣布裁員，仍未出現廣泛削減人力的跡象。專業與商業服務、娛樂及休閒產業的裁員則有所增加。

衡量勞工自願離職意願的離職率維持 2%，反映員工轉換工作的信心沒有明顯改善。目前每名失業者約對應一個職缺，遠低於 2022 年高峰時的 2 比 1，與供需平衡的勞動市場大致一致。

部分經濟學家提醒，JOLTS 調查回覆率明顯降低，數據應審慎解讀。不過，勞動市場維持低招聘、低裁員，可能使 Fed 繼續把政策重心放在通膨。Fed 上周將利率維持在 3.5% 至 3.75%，但有 3 名決策官員主張升息 1 碼。