鉅亨網編譯段智恆 2026-08-04 00:30

外媒周一 (3 日) 報導，美國精煉銅進口量以至少 12 年來最快速度增加，交易商趕在美國總統川普決定是否對精煉銅加徵關稅前，持續將海外銅材運往美國，推動當地庫存升至歷史高點，卻也加劇其他地區的供應緊張。

IHS Markit 自 2014 年開始統計的航運數據顯示，約 20 萬噸精煉銅於 7 月運抵美國，創下單月最高紀錄。其中約 11.09 萬噸存放在美國港口，但尚未登記為倫敦金屬交易所 (LME) 可交割庫存。

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美國大量吸收全球銅供應，導致境外 LME 倉庫庫存今年明顯下降。由於紐約商品交易所 (COMEX) 銅價持續高於 LME，交易商可以從中套利，因此將金屬轉運至美國市場。

7 月 COMEX 近月期銅與 LME 現貨價差平均超過每噸 350 美元，足以支付運輸等成本並吸引海外供應。COMEX 官方銅庫存今年已增加逾 40%，創下歷史新高；市場普遍估計，美國境內囤積的銅總量已遠超過 100 萬噸。

美國商務部長盧特尼克原定在 6 月 30 日前提出銅關稅建議，但期限過後仍未公布結果。白宮目前正評估，是否將對半成品銅與銅衍生品課徵的 50% 關稅，進一步擴大至精煉銅等原料。

支持者認為，關稅能鼓勵美國投資國內採礦與加工產業；反對者則警告，措施將提高依賴進口銅的製造商成本，削弱美國產品的競爭力。

川普去年 7 月指示盧特尼克研究，自 2027 年 1 月起對精煉銅進口分階段加徵關稅，初期稅率可能為 15%。如果白宮決定課稅，生效前可能再掀一波搶運潮；若放棄相關計畫，交易商則可能解除過去 18 個月累積的部位，使銅材流向逆轉。

在美國快速囤銅之際，倫敦市場已浮現供應吃緊跡象。LME 近月銅價較 3 個月期貨溢價約 65 美元，價差創 1 月以來最大。這種近月價格高於遠月的「逆價差」結構，通常反映短期供應緊張。