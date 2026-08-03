鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-03 23:05

美國 7 月製造業活動以逾 4 年來最快速度擴張，訂單、產出與就業同步升溫，反映人工智慧 (AI)、半導體與國防需求持續支撐工廠景氣。不過，另一項製造業調查卻顯示成長停滯，加上中東戰事、關稅與供應鏈延誤推升成本，凸顯美國製造業復甦呈現高度分歧。

AI供應鏈一枝獨秀！美國7月ISM製造業指數衝上55.6 創逾4年新高(圖：REUTERS/TPG)

美國供應管理協會 (ISM) 周一 (3 日) 公布，7 月製造指數由 6 月的 53.3 升至 55.6，不僅高於市場預估的 54.0，也創 2022 年 5 月以來最高。指數已連續 7 個月高於代表景氣擴張的 50 榮枯線。

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美國 7 月製造業活動以逾 4 年來最快速度擴張，訂單、產出與就業同步升溫。(圖：ZeroHedge)

美國 7 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯線)

新訂單指數報 56.7，前值 56.0

生產指數報 58.5，前值 52.2

僱傭指數報 52.8，前值 49.7

供應商交貨指數報 58.9，前值 57.4

存貨指數報 51.2，前值 51.4

客戶端存貨指數報 40.7，前值 42.3

價格指數報 71.1，前值 73.0

未完成訂單指數報 55.0，前值 50.5

出口訂單指數報 53.0，前值 48.5

原物料進口指數報 55.7，前值 52.9

圖：ISM

ISM 生產指數升至 58.5，創 2021 年底以來最高；新訂單指數由 56.0 升至 56.7，顯示需求持續增強。就業指數則由 49.7 回升至 52.8，創 2022 年 8 月以來最高，也是製造商自 2023 年 9 月以來首度增加人力。

美國製造業約占整體經濟 9.4%，今年受到消費需求保持韌性、企業投資、國防支出及 AI 基礎建設熱潮支撐。企業為避開關稅與美伊戰爭可能造成的漲價和缺貨，也提前增加採購。

除了化學產品業以外，7 月幾乎所有製造產業均呈現成長，印刷、成衣與電氣設備等產業表現尤其突出。出口訂單指數升至 2022 年 3 月以來最高，進口指數也創 2021 年 6 月以來最佳表現。

AI 供應鏈火熱 傳統產業卻未同步復甦

儘管 ISM 數據全面走強，標普全球 (S&P Global) 公布的 7 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 卻僅為 53.9，與 6 月持平，並處於 3 個月低點，與 ISM 創逾 4 年新高形成明顯落差。

企業回覆內容顯示，美國製造業正呈現「一個產業、兩個世界」。AI、半導體、電子與機械業者普遍回報，資料中心、晶片與國防需求強勁；金屬、運輸、化學及消費相關產業則面臨需求疲弱、關稅成本上升、地緣政治風險與定價混亂等壓力。

簡單來說，AI 供應鏈正在蓬勃發展，但其他製造業並未全面跟上。標普全球首席商業經濟學家 Williamson 表示，雖然整體 PMI 維持穩定，調查細節卻浮現未來成長動能轉弱的警訊。

7 月生產增速明顯放緩，新業務成長也連續第 3 個月減弱，原因之一是企業在第二季大舉預防性囤貨後，庫存回補力道開始下降。出口下滑、供應延誤及消費者抵制高價，也進一步壓抑成長。

戰爭與關稅推高成本 Fed 抗通膨壓力未減

中東衝突也讓製造業供應鏈承受更大壓力。ISM 供應商交貨指數由 57.4 升至 58.9，高於 50 代表交貨速度變慢，顯示原料與零組件取得時間拉長。雖然交貨延誤通常也與需求強勁有關，但這次同時反映戰爭造成的供應限制。

ISM 原物料價格指數由 6 月的 73.0 降至 71.1，創 5 個月低點，但仍遠高於年初，顯示工廠端通膨壓力依然沉重。關稅及中東戰事推升石油相關產品成本，業者只能調高售價維持利潤，或透過提高生產力吸收成本。

ISM 原物料價格指數由 6 月的 73.0 降至 71.1，創 5 個月低點，但仍遠高於年初。(圖：ZeroHedge)

標普全球調查也顯示，製造業商業信心已降至去年 10 月以來最低，反映企業對近期前景日益謹慎。即使庫存已連續 5 季下降、仍有回補空間，製造業能否延續高速成長，仍取決於 AI 需求能否擴散至其他產業。