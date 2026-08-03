AI供應鏈一枝獨秀！美國7月ISM製造業指數衝上55.6 創逾4年新高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國 7 月製造業活動以逾 4 年來最快速度擴張，訂單、產出與就業同步升溫，反映人工智慧 (AI)、半導體與國防需求持續支撐工廠景氣。不過，另一項製造業調查卻顯示成長停滯，加上中東戰事、關稅與供應鏈延誤推升成本，凸顯美國製造業復甦呈現高度分歧。
美國供應管理協會 (ISM) 周一 (3 日) 公布，7 月製造指數由 6 月的 53.3 升至 55.6，不僅高於市場預估的 54.0，也創 2022 年 5 月以來最高。指數已連續 7 個月高於代表景氣擴張的 50 榮枯線。
美國 7 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯線)
- 新訂單指數報 56.7，前值 56.0
- 生產指數報 58.5，前值 52.2
- 僱傭指數報 52.8，前值 49.7
- 供應商交貨指數報 58.9，前值 57.4
- 存貨指數報 51.2，前值 51.4
- 客戶端存貨指數報 40.7，前值 42.3
- 價格指數報 71.1，前值 73.0
- 未完成訂單指數報 55.0，前值 50.5
- 出口訂單指數報 53.0，前值 48.5
- 原物料進口指數報 55.7，前值 52.9
ISM 生產指數升至 58.5，創 2021 年底以來最高；新訂單指數由 56.0 升至 56.7，顯示需求持續增強。就業指數則由 49.7 回升至 52.8，創 2022 年 8 月以來最高，也是製造商自 2023 年 9 月以來首度增加人力。
美國製造業約占整體經濟 9.4%，今年受到消費需求保持韌性、企業投資、國防支出及 AI 基礎建設熱潮支撐。企業為避開關稅與美伊戰爭可能造成的漲價和缺貨，也提前增加採購。
除了化學產品業以外，7 月幾乎所有製造產業均呈現成長，印刷、成衣與電氣設備等產業表現尤其突出。出口訂單指數升至 2022 年 3 月以來最高，進口指數也創 2021 年 6 月以來最佳表現。
AI 供應鏈火熱 傳統產業卻未同步復甦
儘管 ISM 數據全面走強，標普全球 (S&P Global) 公布的 7 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 卻僅為 53.9，與 6 月持平，並處於 3 個月低點，與 ISM 創逾 4 年新高形成明顯落差。
企業回覆內容顯示，美國製造業正呈現「一個產業、兩個世界」。AI、半導體、電子與機械業者普遍回報，資料中心、晶片與國防需求強勁；金屬、運輸、化學及消費相關產業則面臨需求疲弱、關稅成本上升、地緣政治風險與定價混亂等壓力。
簡單來說，AI 供應鏈正在蓬勃發展，但其他製造業並未全面跟上。標普全球首席商業經濟學家 Williamson 表示，雖然整體 PMI 維持穩定，調查細節卻浮現未來成長動能轉弱的警訊。
7 月生產增速明顯放緩，新業務成長也連續第 3 個月減弱，原因之一是企業在第二季大舉預防性囤貨後，庫存回補力道開始下降。出口下滑、供應延誤及消費者抵制高價，也進一步壓抑成長。
戰爭與關稅推高成本 Fed 抗通膨壓力未減
中東衝突也讓製造業供應鏈承受更大壓力。ISM 供應商交貨指數由 57.4 升至 58.9，高於 50 代表交貨速度變慢，顯示原料與零組件取得時間拉長。雖然交貨延誤通常也與需求強勁有關，但這次同時反映戰爭造成的供應限制。
ISM 原物料價格指數由 6 月的 73.0 降至 71.1，創 5 個月低點，但仍遠高於年初，顯示工廠端通膨壓力依然沉重。關稅及中東戰事推升石油相關產品成本，業者只能調高售價維持利潤，或透過提高生產力吸收成本。
標普全球調查也顯示，製造業商業信心已降至去年 10 月以來最低，反映企業對近期前景日益謹慎。即使庫存已連續 5 季下降、仍有回補空間，製造業能否延續高速成長，仍取決於 AI 需求能否擴散至其他產業。
聯準會 (Fed) 上周將利率維持在 3.50% 至 3.75%，但 3 名官員主張升息 1 碼(25 個基點)。在戰爭與關稅使通膨風險偏向上行之際，製造業需求升溫與成本居高不下，可能進一步增加 Fed 的政策難度。
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