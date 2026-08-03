鉅亨網編輯林羿君 2026-08-03 17:00

人工智慧（AI）投資熱潮持續推升全球資本市場，科技巨頭更承諾投入數千億美元擴大布局。然而，隨著資本支出加速，長期看多市場的 Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 卻發出警告，認為 AI 支出浪潮可能即將降溫，市場未來恐面臨兩大隱憂與更大波動。

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然而，Jim Paulsen 認為，市場的隱憂已逐漸浮現。他首先提到，AI 相關股票近期的疲軟表現是一個顯著的警訊，顯示投資人已開始為支出成長放緩做好心理準備。

事實上，Alphabet、特斯拉與 Meta 等公司在近期財報公布後股價遭遇重挫，反映出投資者對於這些巨額資本支出能否獲得相應回報，已抱持著日益謹慎的態度。

此外，Paulsen 所捕捉到的第二個市場趨勢，是美國核心資本貨物訂單的急劇下降。

他分析指出，隨著油價、債券殖利率與美元匯率的震盪，市場實際上已將資本支出放緩的預期納入定價。

他強調，倘若未來 6 個月內美國的核心資本支出出現停滯甚至下滑，將迫使許多過度樂觀的投資者被迫重新調整心態，這恐將引發市場情緒的重大波動。

市場對於 AI 支出放緩的疑慮不僅限於 Paulsen 一人。早在 7 月初，瑞銀（UBS）便曾發布預測指出，超大規模雲端服務商的資本支出成長，將在 3 年內出現「急煞車」。

瑞銀預估，雖然今年的支出增速仍處於高檔，但明年的成長幅度將顯著放緩至 25%，至 2028 年更可能降至僅 6%。

對於這波可能驟然消退的「AI 投資巨浪」，市場空頭專家艾斯曼（Steve Eisman）給出了嚴厲的警告。他認為，目前的市場環境已淪為高度依賴 AI 發展的單一交易模式，一旦任何一家超大規模科技巨頭選擇削減支出，美國股市恐怕將面臨「直線下跌」的嚴重後果。