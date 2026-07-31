鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-31 14:33

台股今 (31) 日隨國際股市強彈，台積電、聯發科等檔權值漲停帶動下，加權指數大漲 3186.45 點或 7.98%，創歷史最大漲點，收盤 43119.75 點，站回 5 日線，單日市值激增約 10.65 兆元，上市總市值重回 150 兆元。不過，成交值未能放大，反而大幅縮減至 8337 億元。

〈台股盤後〉史上最大漲點3186點市值暴增10兆元 周線拉出3438點下影線。(鉅亨網資料照)

台股今天同時收周線及月線，以周線來看，加權指數在今日強漲下，單周跌點收斂至 535.09 點、跌 1.23%，拉出長達 3437.9 點下影線；月線則下跌 3006.16 點或 6.52%，中止連 3 月紅 K。櫃買指數今天上漲 6.63%，單周下跌 7.89%， 7 月則下跌 18.53 %。

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