〈台股盤後〉史上最大漲點3186點市值暴增10兆元 周線拉出3438點下影線
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (31) 日隨國際股市強彈，台積電、聯發科等檔權值漲停帶動下，加權指數大漲 3186.45 點或 7.98%，創歷史最大漲點，收盤 43119.75 點，站回 5 日線，單日市值激增約 10.65 兆元，上市總市值重回 150 兆元。不過，成交值未能放大，反而大幅縮減至 8337 億元。
台股今天同時收周線及月線，以周線來看，加權指數在今日強漲下，單周跌點收斂至 535.09 點、跌 1.23%，拉出長達 3437.9 點下影線；月線則下跌 3006.16 點或 6.52%，中止連 3 月紅 K。櫃買指數今天上漲 6.63%，單周下跌 7.89%， 7 月則下跌 18.53 %。
權值股今日表現普遍強勢，台積電 (2330-TW) 漲停大漲 220 元，收 2425 元，一口氣站回月線及季線之上，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、台光電 (2383-TW)、聯電 (2303-TW) 等更直接開盤跳空漲停到收盤。
台達電 (2308-TW) 漲逾 7%、鴻海 (2317-TW) 也漲逾 9%，PCB、被動元件、記憶體等族群均展開報復性反彈，族群龍頭紛紛攻上漲停，台指市值前百大個股中，逾 40 檔高掛漲停，也激勵元大台灣 50(0050-TW) 等多檔 ETF 漲停作收。
不過，瑞昱 (2379-TW) 昨日法說會後，今日股價開高走低，翻黑收跌逾 2%，凌華 (6166-TW) 重挫跌停，均為相對弱勢的電子股，而先前被視為資金避風港的電信三雄在大盤反彈下，也熄火收黑。
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