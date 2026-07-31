鉅亨網新聞中心 2026-07-31 22:10

三星電子發布了超預期的第二季度財報，強勁的獲利表現引發市場高度關注。南韓投資證券 (KIS) 隨即發布研報，將三星電子目標價上調 10% 至 65 萬韓元，並強調該公司正經歷從傳統「週期驅動」向「訂單驅動」的商業模式轉型，目前其估值處於嚴重低估狀態。

財報數據顯示，三星電子第二季度營收達 171.5 兆韓元，同比增長 130%；營業利潤飆升至 89.5 兆韓元，同比暴增 1814%，較市場預期高出約 5.5%。值得注意的是，公司利潤幾乎全部由半導體業務貢獻，該部門營業利潤達 89.2 兆韓元，佔整體利潤的 99.7%。

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獲利大幅增長的主因在於記憶體價格回升，其中 DRAM 平均售價環比上漲逾 40%，NAND 則漲逾 60%。

KIS 指出，三星與全球五大超大規模數據中心客戶簽署的五年長期供貨協議，正根本性地改變記憶體產業長期以來的供需博弈模式。過去廠商主要依據市場預測規劃產能，容易陷入供給過剩的週期波動；而在新模式下，產能規劃將更多建立在客戶訂單之上。

根據規劃，未來長期合約預計將覆蓋 60% 至 70% 的 DRAM 與 NAND 產能，其餘部分則保留在現貨市場銷售，以兼顧供應穩定性與價格上漲的收益彈性。

在當前熱門的 HBM(高頻寬記憶體) 領域，三星採取了相對均衡的策略。公司並未盲目追求產能擴張，而是根據客戶需求動態調整 HBM 與傳統 DRAM 的生產比例，更看重長期的供應穩定性與客戶合作。