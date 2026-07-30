鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 01:00

前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創辦的避險基金 Situational Awareness，因押注人工智慧 (AI) 基礎設施股票失利，加上放空軟體股遭遇反向上漲，近期蒙受重大損失，正被迫解除多項交易並籌措現金，以滿足保證金要求。

據知情人士透露，該基金的主要經紀商正加速協助籌措資金，一家大型投資機構據傳已達成協議，準備收購 Situational Awareness 持有的公開交易資產，但買方身分尚未曝光。目前也無法確定，基金能否透過出售資產完全滿足追繳保證金要求。

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Situational Awareness 在 7 月初規模一度達到 450 億美元，但隨後因投資組合急跌而陷入困境。知情人士指出，美國銀行 (BAC-US)、高盛 (GS-US) 及摩根大通 (JPM-US) 等主要經紀商，正協助基金籌資或有序降低部位，並在周四 (30 日) 開盤前向潛在買家推銷一批多單與空單資產。

AI 多單、軟體空單雙雙失利

Situational Awareness 近期主要受到兩方面夾擊。一方面，SK 海力士 (SKHY-US) 等 AI 基礎設施股票下跌，重創基金的多頭部位；另一方面，Adobe(ADBE-US) 等軟體公司股價大幅上漲，也讓基金的放空交易蒙受損失，形成多空兩邊同時失血的局面。

根據申報資料，截至第一季底，Situational Awareness 最大持股包括 Nebius Group(NBIS-US)、Sandisk(SNDK-US)、美光 (MU-US) 及 CoreWeave(CRWV-US)，這 4 檔股票本月跌幅均超過 35%，凸顯 AI 基礎設施交易迅速逆轉所造成的衝擊。

基金一度洽談出售所持有的 AI 新創公司 Anthropic 股份，但交易是否完成仍不清楚。Situational Awareness 發言人則否認公司正在對外兜售 Anthropic 持股。目前基金實際虧損金額及需要籌措的資金規模，都尚未能確定，整體情勢仍可能快速變化。

這場風波也凸顯高槓桿交易的風險。當投資組合價值快速下跌時，基金可能面臨追加擔保品要求；若無法及時籌得現金，就必須出售其他資產或降低部位。被迫賣出又可能進一步壓低相關股票價格，形成新的保證金壓力。

25 歲 AI 投資明星面臨重大考驗

年僅 25 歲的 Aschenbrenner，是近年 AI 投資圈最受關注的人物之一。他在 2024 年發表一系列文章，主張能力快速提升的 AI 系統，將需要大幅擴充晶片、記憶體、資料中心及電力基礎設施。這套論點也成為他離開 OpenAI 後成立 Situational Awareness 的核心投資策略。

Aschenbrenner 曾以 19 歲之齡成為哥倫比亞大學畢業生代表，之後加入 OpenAI 的超級對齊團隊。他在 2024 年遭 OpenAI 解僱，公司稱他不當對外揭露內部資訊；Aschenbrenner 否認這項說法，並表示自己僅將一份大致不具機密性的規畫文件交給外部研究人員尋求意見。

他也曾警告 OpenAI 的資安措施存在問題，並聲稱解僱事件與雙方在資安議題上的緊張關係有關，但 OpenAI 表示，相關疑慮與他離職無關。