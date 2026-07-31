鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-31 16:10

全球電子零組件領導大廠村田製作所 (Murata Manufacturing) 周五 (31 日) 宣布，受惠於人工智慧 (AI) 伺服器對積層陶瓷電容器 (MLCC) 的強勁需求，以及日元貶值的助力，大幅上調截至 2027 年 3 月之財年的業績預測。

根據最新財測，村田將全年度合併純利預期調升至 3,380 億日元 (約 21 億美元)，較先前預測增加 450 億日元，增幅達 44.5%，有望刷新歷史最高紀錄。同時，營業收入預計將達 2.11 兆日元，營業利潤則上調至 4,300 億日元，增幅超過五成。

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村田同步公布的 2026 財年第一季 (4 至 6 月) 財報也表現亮眼，單季營收年增 21% 至 5,022 億日元，純利更激增 64% 至 813 億日元。其中，電容器部門營收大幅成長 30%，主要動能來自資料中心及車用電子市場。

獲利激增的核心關鍵在於全球資料中心的建設熱潮。據產業分析，單台 AI 伺服器所需的 MLCC 數量高達 1.5 萬至 2.5 萬顆，需求量遠超傳統伺服器。