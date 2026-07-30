鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 03:00



對一向把公信力視為首要原則的聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 而言，金融市場對本周利率決策的反應恐怕相當刺眼。聯準會周三以 9 比 3 決議維持利率在 3.5% 至 3.75% 區間不變，但投資人不僅大幅降低下次會議升息的押注，長天期美債殖利率反而急升，引發市場對華許抗通膨決心及政策溝通能力的質疑。

這是華許 5 月 22 日接掌聯準會以來主持的第二次利率會議。記者會結束後，30 年期美債殖利率升至 2007 年以來最高水準，2 年期殖利率卻走低。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場預期聯準會下次會議繼續按兵不動的機率大增 20 個百分點至 45%。

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長短天期殖利率走勢分歧，反映投資人認為，聯準會不會立即處理已連續至少 63 個月高於 2% 目標的通膨，未來恐被迫在經濟持續升溫後採取更激進的緊縮措施。

債市不買單、政策訊號模糊

華許上任前曾多次批評前主席鮑爾 (Jerome Powell)，指聯準會降息後長天期美債殖利率反而攀升，根本原因是鮑爾缺乏公信力。雖然這次聯準會並未降息，只是維持利率不變，華許也稱長期利率走高可能反映企業投資強勁等正面經濟消息，但市場人士普遍不接受這種解釋。

長期追蹤聯準會的 Jon Hilsenrath 指出，面對頑強通膨，華許原本應清楚說明哪些條件會促使他支持升息，但他並未明確傳達相關訊息，導致債市出現猛烈賣壓。

華許也拒絕詳細回答，為何他與另外 8 名官員認為目前利率水準適當。他上任後結束聯準會長期使用的「前瞻指引」，不再像過去主席般，明確暗示未來利率可能走向。華許認為，前瞻指引會降低政策彈性，並干擾金融市場原本應提供的訊號。

華許表示，他理解外界希望決策官員持續提供預測與評論，但聯準會需要直接觀察市場對各項發展的反應。然而，這種刻意保留政策方向的做法，卻使記者會顯得模糊，甚至前後矛盾。

聯博 (AllianceBernstein) 美國首席經濟學家 Eric Winograd 表示，華許的記者會令人困惑，許多論述內部並不一致。美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 月減 0.4%，原本可讓華許強調通膨降溫，但他卻稱這項數據對決策「影響不大」，同時重申通膨仍然偏高。

PCE 立場動搖再傷公信力

聯準會目前以個人消費支出 (PCE) 物價指數作為官方通膨指標，長期目標為 2%。然而，華許對 PCE 的態度同樣不夠明確。他表示聯準會現階段仍會使用 PCE，但其成立的 5 個改革工作小組之一，可能在年底提出報告時，建議降低 PCE 在政策架構中的重要性。

華許甚至表示，明年 1 月後聯準會會如何描述政策策略仍未可知。摩根大通 (JPMorgan Chase) 美國首席經濟學家 Michael Feroli 指出，華許既不願說明什麼條件會促使他升息，又暗示可能改變聯準會對 PCE 的依賴，兩者都讓外界懷疑他能否確實帶領通膨回落。

聯準會主席並非單獨決定利率，而只是聯邦公開市場委員會 (FOMC)12 張票中的 1 票。本次已有 3 名官員反對維持利率不變，主張升息 1 碼。若未來幾個月通膨未迅速改善，支持升息的官員可能進一步增加。