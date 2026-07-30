鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-30 18:35

行政院今（30）日於第 4014 次院會討論通過遺產及贈與稅法部分條文修正草案，明定被繼承人死亡前 2 年內贈與配偶等特定親屬的財產，需併入遺產總額課稅，並針對納稅義務人、剩餘財產差額分配請求權及分期繳納等規定進行重大變革，同時刪除稅額在 30 萬元以上才可分期繳納的限制，並放寬繼承人以遺產存款繳稅。

財政部表示，本次修法主要是為了符合憲法法庭判決意旨，並兼顧租稅公平與保障繼承人及受贈人的財產權。

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過去民眾常透過生前贈與來規劃節稅，以一個遺產總額 5000 萬元的家庭為例，包含生前 2 年內贈與配偶的 1000 萬元擬制遺產及 4000 萬元其他遺產，若總應納稅額為 200 萬元。在修正前，這筆 200 萬元的稅單會全數發給配偶與 2 名子女共同負擔。修正後，針對這筆 1000 萬元的擬制遺產，納稅義務人直接改為受贈人即配偶本人，按受贈比例分攤 40 萬元稅額，而其餘 4000 萬元遺產則由全體繼承人分擔 160 萬元，稅務責任更加明確。

此外，在配偶剩餘財產差額分配請求權的計算上也有所突破。修正前若夫死亡前 2 年內贈與妻 1000 萬元，計算剩餘財產扣除額時往往無法將該筆贈與計入現存財產，導致扣除額僅有 750 萬元。

修法後，這筆死亡前 2 年內贈與配偶的財產將直接視為被繼承人現存財產，使配偶的剩餘財產差額分配請求權扣除額提高至 1250 萬元，實質保障大老婆的權益。