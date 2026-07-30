鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-30 20:08

英國央行 (BoE) 周四 (30 日) 宣布維持基準利率在 3.75% 不變，符合市場預期，但貨幣政策委員會 (MPC) 以 6 比 3 通過利率決策，支持升息的官員較上次會議增加 1 人，鷹派陣營擴大幅度超乎預期，反映美伊衝突升溫及能源價格劇烈波動，正加深英國通膨前景的不確定性。

英國央行按兵不動但鷹聲四起！3官員喊升息 市場卻不買單(圖：REUTERS/TPG)

根據會議紀錄，首席經濟學家皮爾 (Huw Pill)、外部委員格林(Megan Greene) 與曼恩 (Catherine Mann) 主張升息 1 碼 (25 個基點) 至 4%，其中曼恩是本次新加入升息陣營的官員。多數接受《路透》調查的經濟學家原先預期，表決結果將維持上次會議的 7 比 2。

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英國央行維持「隨時準備採取行動」的政策指引，以防高通膨持續過久。不過，多數官員認為，國內通膨壓力已有明顯緩解跡象，目前也幾乎沒有證據顯示能源衝擊已擴散至薪資要求及其他商品價格，因此現階段仍適合按兵不動。

美伊戰火推升通膨風險

英國央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 表示，全球情勢變得更加不確定且更具通膨壓力，但英國國內環境對通膨前景而言相對溫和，因此維持利率不變是適當決定。他也坦言，目前尚未出現明顯的第二輪通膨效應，但現在就因此感到安心仍為時過早。

曼恩指出，美伊初步停火安排破裂，加上衝突在本月擴大，是她轉而支持升息的主要原因。支持升息的官員認為，英國通膨在過去近 5 年大部分時間都高於央行 2% 目標，增加能源成本向薪資及其他價格擴散的風險。

英國央行恢復發布單一基準通膨預測，並另外提出溫和與不利情境。基準預測顯示，英國通膨率將從 6 月的 2.6% 升至今年底的 3.2%，隨後逐步回落。在油價突破每桶 100 美元並維持高檔、天然氣價格上漲 60% 的不利情境下，通膨率可能在 2027 年第 2 季攀抵 4.5%；若中東衝突較快落幕，通膨高點則約為 3%。

國內壓力降溫支撐觀望

儘管能源價格構成威脅，疲弱的經濟、趨緩的薪資成長及金融環境收緊，仍讓英國央行擁有更多觀察時間。英國職缺與民間部門薪資增幅目前均降至疫情以來最低水準，有助降低能源衝擊轉化為持續性通膨的可能性。

副總裁拉姆斯登 (Dave Ramsden) 及外部委員泰勒 (Alan Taylor) 更表示，若美伊戰事迅速結束、通膨降溫趨勢延續，不排除重新考慮降息；其他支持維持利率不變的官員則較接近升息立場，顯示委員會內部對下一步政策方向仍存在明顯分歧。

利率決策公布後，交易員削減英國央行升息押注，對政策敏感的 2 年期英國公債殖利率下跌 8 個基點至 4.37%，市場目前預期年底前累計升息約 35 個基點。