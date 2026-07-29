鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-30 06:50

美國總統川普週三 (29 日) 表示，伊朗向中東地區的美軍發射飛彈後，美方將採取強力報復行動、予以痛擊。他同時要求國會修改一項對俄羅斯制裁法案，加入伊朗相關的關稅授權，擴大華府對德黑蘭的經濟施壓工具。

川普在白宮對媒體表示，伊朗前一晚共發射 5 枚飛彈，但均遭攔截。他宣稱現在輪到美國反擊，並聲稱伊朗明白美方將採取行動，因此已請求華府不要發動攻擊。

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川普並未公布美方可能採取的具體軍事行動，只強調將對伊朗作出強力回應。對於美伊日後能否透過談判達成協議，他表示仍有待觀察，但美國將先對伊朗作出沉重反擊。

當天早些時候，川普接受媒體訪問時也表示，美國將採取強力報復措施，嚴厲打擊伊朗。

針對埃及外海一艘液化天然氣運輸船遭無人機攻擊的事件，川普表示已聽取相關簡報，並稱問題將獲得處理，但未進一步說明美方準備採取哪些措施。目前尚無法確認這起事件是否與伊朗有關。

除了軍事回應，川普也尋求擴大對伊朗的經濟施壓。

他要求國會在《2026 年林賽．葛蘭姆制裁俄羅斯法案》(Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026) 中納入伊朗相關關稅授權，主張不應只對伊朗實施傳統制裁。

美國參議院週二 (28 日) 晚間以 86 票贊成、12 票反對通過這項法案，並以本月稍早去世的前南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆命名。壓倒性的表決結果反映法案獲得兩黨廣泛支持。

法案授權美國總統，對購買俄羅斯能源或軍事裝備最多的前五大國家，以及協助俄羅斯規避制裁的國家，課徵最高 100% 關稅；俄羅斯輸往美國的商品則可能面臨 500% 關稅。相關措施主要可能影響中國、印度及部分東南亞國家。

目前尚不清楚川普設想的伊朗關稅權力將如何實施，包括是否直接鎖定伊朗輸美商品，或針對與伊朗從事特定交易的第三國。美國與伊朗的直接貿易規模有限，2025 年自伊朗進口的商品總額僅約 140 萬美元，相較之下，同年自俄羅斯進口的商品總額約為 38 億美元。

川普臨時提出修改要求，也可能增加法案在眾議院過關的難度。

眾議院原本預計採取「暫停規則」程序審議參議院通過的版本；按照這項程序，法案內容不得修改，且須取得三分之二多數支持才能通過。

部分民主黨議員先前已對法案賦予總統過於廣泛的關稅權力表達疑慮。如果共和黨為加入伊朗條款而重新開放修正程序，民主黨也可能藉機提出其他修改要求，讓法案前景更加複雜。

參議院先前已因應川普在葛蘭姆去世後提出的要求，在法案中加入伊朗制裁內容，包括把原定於 2026 年底到期的《1996 年伊朗制裁法》(Iran Sanctions Act of 1996) 延長 5 年。