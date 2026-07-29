〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動、美元腳軟 現貨金價反彈2%
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周三 (29 日) 震盪走高，現貨金價早盤一度跌破 4000 美元關卡，但在聯準會 (Fed) 宣布按兵不動之後，由於美元走軟，現貨金價順勢反彈 2%。
Fed 周三決議將聯邦資金利率區間維持在 3.50-3.75%，但這也加劇各界對主席華許要如何讓通膨回到 2% 長期目標的質疑聲浪。
決議出爐後，美元兌歐元下滑，這使以美元計價的黃金對海外買家而言變得更加便宜，而 10 年期美債殖利率略從先前高檔回軟。
獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「即使華許整體發言聽起來偏鷹派，但貴金屬仍然領軍帶動漲勢。這感覺起來就像是 Fed 維持利率不變之後，市場因為鬆一口氣出現的漲勢。目前不清楚這能維持多久。華語的措辭精妙複雜，因此市場在深入思考後可能會改變看法。」
即使 Fed 面對美國居高不下的通膨數據仍按兵不動，但華許在會後記者會中表示，Fed 沒有所謂的更高的「軟通膨目標」，仍致力於實現 2% 長期目標。
芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前預期 9 月有 64% 的升息機率，低於聲明發布前的 81%。
投資人等待本州公布的 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，以進一步研判貨幣政策可能的方向。
在此同時，英國央行 (BOE) 和日本央行 (BOJ，日銀) 本周也將宣布決議，市場預期英日兩國也將按兵不動，但將警告中東戰爭帶來的通膨升溫壓力。
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