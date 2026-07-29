鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-30 06:10

黃金周三 (29 日) 震盪走高，現貨金價早盤一度跌破 4000 美元關卡，但在聯準會 (Fed) 宣布按兵不動之後，由於美元走軟，現貨金價順勢反彈 2%。

〈貴金屬盤後〉Fed按兵不動、美元腳軟 現貨金價反彈2% (圖:Shutterstock)

美東時間下午 2 點 55 分，Fed 決議公布後，黃金現貨上漲 1.9%，報每盎司 4101.99 美元，盤中一度觸及 7 月 23 日以來最高的 4116.26 美元。

8 月交割的黃金期貨收低約 0.1%，報每盎司 4036.30 美元。

‌



Fed 周三決議將聯邦資金利率區間維持在 3.50-3.75%，但這也加劇各界對主席華許要如何讓通膨回到 2% 長期目標的質疑聲浪。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「即使華許整體發言聽起來偏鷹派，但貴金屬仍然領軍帶動漲勢。這感覺起來就像是 Fed 維持利率不變之後，市場因為鬆一口氣出現的漲勢。目前不清楚這能維持多久。華語的措辭精妙複雜，因此市場在深入思考後可能會改變看法。」

即使 Fed 面對美國居高不下的通膨數據仍按兵不動，但華許在會後記者會中表示，Fed 沒有所謂的更高的「軟通膨目標」，仍致力於實現 2% 長期目標。

Wong 強調黃金的抗通膨特性，他說：「債市長天期的那一端慌了，拖累股票最終收黑。對通膨的恐懼讓黃金有了突出的表現。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前預期 9 月有 64% 的升息機率，低於聲明發布前的 81%。

投資人等待本州公布的 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，以進一步研判貨幣政策可能的方向。

在此同時，英國央行 (BOE) 和日本央行 (BOJ，日銀) 本周也將宣布決議，市場預期英日兩國也將按兵不動，但將警告中東戰爭帶來的通膨升溫壓力。

其他貴金屬交易