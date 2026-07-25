鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-25 09:27

《路透社》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 與南韓 SK 集團周五 (24 日) 宣布一項規模超過 5,000 億美元的人工智慧 (AI) 計畫，涵蓋大型 AI 資料中心及下一代記憶體領域。

輝達、SK集團宣布5000億美元AI計畫，強化記憶體與資料中心合作(圖：AI生成)

輝達表示，這項計畫包括與 SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY) 建立長期合作關係，以確保輝達下一代記憶體供應，雙方並將共同開發用於 AI 訓練、AI 代理 (AI Agents) 及實體 AI 應用的高頻寬記憶體 (HBM)。

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輝達補充指出，作為這項計畫的一部分，SK 電信 (SK Telecom) 計劃建造一座 2GW 規模的 AI 資料中心，採用輝達 Vera Rubin 晶片及 SK 海力士 HBM4 高頻寬記憶體，首座設施預計於 2027 年啟用。