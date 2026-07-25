輝達、SK集團宣布5000億美元AI計畫 強化記憶體與資料中心合作
鉅亨網編譯陳又嘉
《路透社》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 與南韓 SK 集團周五 (24 日) 宣布一項規模超過 5,000 億美元的人工智慧 (AI) 計畫，涵蓋大型 AI 資料中心及下一代記憶體領域。
輝達表示，這項計畫包括與 SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY) 建立長期合作關係，以確保輝達下一代記憶體供應，雙方並將共同開發用於 AI 訓練、AI 代理 (AI Agents) 及實體 AI 應用的高頻寬記憶體 (HBM)。
輝達補充指出，作為這項計畫的一部分，SK 電信 (SK Telecom) 計劃建造一座 2GW 規模的 AI 資料中心，採用輝達 Vera Rubin 晶片及 SK 海力士 HBM4 高頻寬記憶體，首座設施預計於 2027 年啟用。
另外，輝達表示，公司將與南韓網路公司 Naver 及 Brookfield 合作，擴建 Naver 位於南韓的 AI 資料中心。
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