鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-22 18:30

中東局勢持續緊繃，加上油價急漲，美國公債市場週二（21 日）再度面臨新一輪拋售，殖利率全面走高，長天期公債更一舉突破市場緊盯的關鍵技術價位，凸顯通膨疑慮重新成爲交易員關注焦點。

根據市場行情，10 年期公債殖利率一度攀升至 4.64%，創下近兩個月新高，突破了市場高度關注的 4.60% 關卡，隨後回落至 4.63% 附近；30 年期公債殖利率同步走揚，整體殖利率曲線普遍上移 2 至 5 個基點。

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與此同時，美元兌主要貨幣普遍上揚。

分析認為，拋售的直接導火線，來自布倫特原油站上每桶 91 美元價位。美國與伊朗之間的軍事對峙已進入第十天，葉門胡塞組織對紅海航運的威脅亦未見緩解，能源價格劇烈震盪，讓市場對通膨前景的疑慮再度升溫。

利率期貨反映出的訊息同樣值得留意。交易員目前預期聯準會（Fed）下週會議升息的機率約爲 25%，雖較本月稍早接近五五波的預期有所收斂，但隨着中東緊張情勢延，近幾個交易日升息押注已悄悄回升。

市場人士也指出，這波賣壓幾乎已完全吃掉上週因通膨數據優於預期而創造的漲勢，情緒逆轉之快令人不敢掉以輕心。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）利率策略師 Izaac Brook 分析指出，週二盤面走勢主要反映能源價格持續攀升的直接衝擊。

他並補充，殖利率的跌勢因觸及關鍵技術點位而被進一步放大。2 年期殖利率重新站回 4.20% 上方，10 年期則突破 4.60%，加上夏季市場交投清淡，多重因素疊加使波動加劇。

從市場深度來看，成交量萎縮同樣加重了此波震盪。芝加哥商品交易所（CME）公開部位數據顯示，週一擔保隔夜融資利率（SOFR）相關期貨與選擇權成交量，分別僅達 20 日均量的 74% 與 54%，流動性不足使價格對突發衝擊的反應更爲敏感，更容易放大單邊走勢。

值得注意的是，這波長天期公債下跌並非單純源自通膨預期升溫，實質利率同步走高同樣是關鍵推手。

作爲實質利率代理指標的 30 年期抗通膨債券（TIPS）殖利率，週二攀升至 2.95%，寫下 2008 年以來新高。

市場分析認為，實質利率維持高檔，反映投資人仍看好美國經濟成長，同時企業借貸成本上升，加上政府財政赤字持續擴大，以及 AI 投資熱潮推升資金需求，共同支撐長天期利率維持高水準。

分析指出，這代表即便未來通膨數據階段性走軟，長天期利率恐怕也難以輕易回落。

在聯準會政策展望方面，市場看法仍相當分歧。法國外貿銀行首席美國經濟學家 Christopher Hodge 表示，油價波動劇烈的當下，聯準會的決策應更依賴實際公佈的數據，而非僅憑對整體消費者物價指數（CPI）走勢的預測。

他同時強調，在新任領導層上任後，聯準會的政策反應模式仍相當不明朗。

市場人士解讀，這番言論點出了當前市場面臨的核心矛盾：一方面，油價衝擊帶來的通膨壓力確實存在且持續發酵；另一方面，聯準會在新領導下的政策立場尚未明確，令投資人難以對未來利率走向形成穩定預期。