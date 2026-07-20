鉅亨網編譯段智恆 2026-07-20 20:30

人工智慧 (AI) 浪潮持續席捲全球，也讓荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 成為歐洲股市最大贏家。受惠於 AI 晶片需求持續升溫，公司第二季財報再度優於市場預期，今年股價已累計飆漲約 60%，市值逼近 7,000 億美元。隨著多家華爾街機構上調目標價，市場開始討論一個過去看似遙不可及的問題：艾司摩爾是否有機會成為歐洲首家市值突破 1 兆美元的企業？

不過，分析師也提醒，要跨越兆美元門檻，除了 AI 投資熱潮必須延續之外，還得克服供應鏈、地緣政治及客戶資本支出等多重挑戰。

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AI 熱潮推升估值 華爾街看好挑戰兆美元市值

艾司摩爾是全球唯一能供應極紫外光 (EUV) 微影設備的廠商，先進邏輯晶片與高階記憶體製造都高度依賴其設備，因此被投資人形容為 AI 淘金熱中的「賣鏟人」。

財報公布後，多家投行進一步調升目標價。Barclays、Bernstein 與 Susquehanna 均將 12 個月目標價上調至每股 2,600 美元以上，較目前股價仍有近五成上漲空間，也大致對應市值突破 1 兆美元的水準。

Stonehage Fleming 全球投資組合經理 Carolyn Bell 表示，艾司摩爾很有機會成為歐洲第一家市值突破 1 兆美元的企業，只是難以判斷具體時間點。

Capital Group 基金經理 John Lamb 也指出，艾司摩爾擁有其他競爭對手難以複製的技術優勢與深厚護城河，在 AI 長期發展趨勢下，仍是值得長期持有的核心資產。

AI 需求、供應鏈與中國市場成三大變數

儘管市場普遍看好艾司摩爾前景，但分析師認為，公司能否躋身兆美元俱樂部，仍取決於 AI 投資熱潮是否延續。

目前 Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等大型雲端服務商持續大舉投資 AI 資料中心，是帶動先進晶片需求的主要動力。一旦這波資本支出放緩，將直接影響艾司摩爾設備訂單與獲利表現。

Alphinity Investment Management 投資經理 Trent Masters 指出，如果超大型雲端業者縮減 AI 投資，衝擊將很快反映在艾司摩爾的營運表現。此外，供應鏈管理能力及地緣政治風險，同樣是公司未來幾年的重要挑戰。

其中，美國國會提出《MATCH 法案》，可能進一步限制艾司摩爾對中國出售及維修設備，而中國市場原本預估將占公司 2026 年約 20% 的營收，一旦政策收緊，恐對業績帶來壓力。

不過，也有分析師認為，即使 AI 投資增速放緩，艾司摩爾仍具備新的成長動能。Summit Insights Group 指出，SK 海力士 (SKHY-US)、三星電子及美光(MU-US) 等 AI 記憶體大廠，正逐步由舊世代 DUV 設備轉向價格更高、毛利更佳的 EUV 設備，形成新一波設備升級循環，將持續推升艾司摩爾營收與獲利。