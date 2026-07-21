三星比美光跌得慘顯現價值價值？晨星：風險收益比被低估 記憶體高價行情至少續命至2027年

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-21 10:10

三星電子、SK 海力士與美光科技三大記憶體晶片巨頭股價本月遭集體拋售，但也為投資人提供了佈局這一高速成長賽道的新契機，但此刻進場須正視行業周期規律。

(圖:shutterstock)

《The Information》報導，參照過往暴漲暴跌的歷史，本輪記憶體漲價潮大概率將在未來幾年降溫回落。在當前震盪格局下，瞄準估值最低的個股成為一條可行思路，而從多項指標看，三星正是三者中最便宜的標的。

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數據顯示，三星股價淨值比不到 4 倍，僅為 SK 海力士與美光的一半不到。標普全球市場情報數據亦指出，以 2027 年預期淨利潤計算的本益比，三星為 4.4 倍，SK 海力士 4.6 倍，美光則達 6 倍。

由於記憶體行業利潤波動極大、極易轉虧，本益比參考性相對有限。

晨星負責追蹤南韓晶片企業的分析師 Yu Jin Jie 說：「單看風險收益比，三星如今是被低估的弱勢標的，相較 SK 海力士，其股價存在更大估值修復空間。」

過去一年，美光、SK 海力士股價漲幅接近 700%，三星約 300%。在本輪約一個月的下跌中，三星跌幅高於美光，與 SK 海力士回撤幅度持平，三者中僅三星尚未在美上市 (三星已否認赴美 IPO 傳聞)，構成部分投資壁壘。

反觀美光為美企，SK 海力士則於上周四登陸那斯達克，募資 265 億美元創境外企業赴美 IPO 紀錄，但其掛牌至今股價累跌 8%，市場憂心長期價格走勢與產能過剩。隨著海力士完成美股掛牌，三星成為三家中最明顯的估值窪地。

三星半導體業務涵蓋 AI 場景記憶體晶片及消費電子半導體，今年第一季營收佔集團總營收 61%，其餘來自手機、家電等。資金扎堆源於爆發式增長，今年首季半導體營收同比漲 226%，營業利潤飆 4781%，貢獻集團 94% 營業利潤，去年三星半導體利潤率 11%，單位營收自由現金流高於美光 (美光 2025 財年利潤率僅 4%)。

美光與 SK 海力士營收近一季暴增，下游被動接受漲價。根據 Yu Jin Jie 測算，三星 6 月季度調漲報價，DRAM 漲 42%，NAND 漲 93%，三星本月披露的今年第二季營收季增 129%，完整財報將於 7 月 30 日公佈。

根據 Yu Jin Jie 預測，2029 至 2030 年行業將迎下行周期，今年簽的長期供應協議 (LTA) 屆時集中到期。漲價已傳導至終端，蘋果等被迫提價。

面對需求暴漲，三巨頭均規劃擴產：SK 海力士擬將 IPO 募資用於擴產，目標五年內產能至少翻倍；三星透露龍仁首座晶圓廠提前兩年至 2029 年運營；美光上週承諾至 2035 年在美新建晶圓廠投入達 2500 億美元。

新產能落成到量產需時 1 至 2 年，若需求走弱極易產能過剩，台灣的南亞科等亦在加碼，競爭加劇風險。

但 Yu Jin Jie 認為，數年內難現嚴重失衡，核心在於 SK 海力士龍仁新廠區預計 2027 年初完工，後續設備採購安裝至少再等一年投產，這代表記憶體廠定價優勢還能維持一段時間，投資者仍可抓本輪 AI 記憶體紅利尾巴。