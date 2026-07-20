韓股又崩！槓桿踩踏與半導體退潮引爆「死亡螺旋」KOSPI創3個月低 6500點支撐岌岌可危

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-20 18:00

南韓股市周一 (20 日) 遭遇罕見血洗，綜合股指 (KOSPI) 全天劇烈震盪，終場重挫 4.5% 至 6516.27 點，創 4 月 24 日以來新低。

(圖:shutterstock)

這波跌勢使 KOSPI 自 6 月 22 日歷史高點以來的累計回檔幅度至逾 28%，延續連續第四周跌勢，市場單月內蒸發的市值已超過四分之一。盤中賣壓湧現一度觸發程式賣單熔斷機制，市場信心瀕臨崩潰邊緣。

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韓股在上周五 (17 日) 制憲節休市前最後一個交易日大跌 6.37%，而美國費城半導體指數在當地時間 16 日至 17 日兩天累計下跌 5.85%，盤中低點跌幅一度達 9.71%。

作為韓股 AI 行情的核心支柱，三星電子與 SK 海力士周一分別下跌 4.31% 跟 4.23%，佔 KOSPI 權重逾半的這兩檔個股的劇烈回檔，更直接拖垮大盤，二者高度槓桿化押注正在市場內顯露巨大副作用，投資人加速撤出 AI 驅動的漲勢，引發連鎖拋售。

儘管外資與散戶周一合計淨買超逾 2000 億韓元試圖承接，但法人單邊淨賣超 2439 億韓元，金融投資類機構更高達 2956 億韓元，成為壓垮盤勢的主力賣壓。

韓股本輪崩盤深層原因指向極端槓桿結構。南韓金融監管機關上周雖出手整治個股槓桿 ETF 亂象，將保證金門檻調高至 3000 萬韓元，並暫停新產品上市，但市場保證金貸款仍徘徊歷史高位。

Exness 高級策略師 Inki Cho 警告，若權值股續跌，追繳保證金 (Margin Call) 引發的強制平倉恐壓垮所有熔斷機制，形成「下跌→追繳→強平→再下跌」的死亡螺旋。

韓媒報導指出，首爾一名大學生僅在 5 月四周內便因槓桿產品虧損近 3 億元，散戶血洗慘況四起。

雪上加霜的是，花旗上周末宣布將韓股評級從「超配」下調至戰術中性，轉而上調中國股市至「超配」，直言 AI 主題波動加劇需降低部位，進一步打擊資金回流意願。

目前，KOSPI 關鍵支撐 6500 點岌岌可危，高盛將此水位看作 6800 失守後首道防線，NH 投顧則看至 6000 點），12 個月預期本益比已降至 5.81 倍歷史低位。

多位分析師強調，韓股急跌源於倉位調整而非基本面惡化。美光、三星上季利潤暴增 15 至 17 倍的高基期難續，但 DS 投資證券指出，DRAM 至 2027 年仍嚴重供不應求，2031 年將再現缺口。