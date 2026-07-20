鉅亨網編譯段智恆 2026-07-20 19:42

隨著美股財報季進入重頭戲，半導體族群成為華爾街最關注的焦點。在人工智慧 (AI) 熱潮推升下，晶片股今年大幅領漲，分析師預估，標普 500 半導體與半導體設備公司第二季獲利將年增 133%，貢獻整體企業獲利成長近一半。不過，在股價歷經一波急漲後，市場開始將焦點從亮眼財報轉向未來展望，AI 需求能否持續支撐高估值，將成為決定晶片股下一步走勢的關鍵。

半導體獲利暴增 133% 財報展望成市場焦點

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根據 LSEG 統計，標普 500 半導體與半導體設備企業第二季獲利預估將較去年同期大增 133%，占整體標普 500 企業獲利成長約 44%；相較之下，標普 500 企業整體獲利預估年增 26%，顯示半導體仍是本季企業獲利成長的最大引擎。

本周市場將迎來英特爾 (INTC-US) 與德州儀器 (TXN-US) 公布財報，而輝達 (NVDA-US) 則預計 8 月底發布業績，投資人將從各家公司財測中尋找 AI 需求是否仍維持強勁的跡象。

然而，近期市場反應顯示，亮眼財報已未必足以推升股價。全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 第二季淨利大增 77%，優於市場預期，但美國 ADR 財報公布後仍收跌；三星電子日前公布第二季營業利益暴增 19 倍，股價同樣大幅下挫，反映市場對未來成長的要求已遠高於單季財報表現。

AI 熱潮推高估值 晶片股波動明顯升溫

費城半導體指數 (SOX) 今年來累計大漲 65%，遠優於標普 500 同期約 9% 的漲幅，主要受惠於美光 (MU-US)、超微(AMD-US)、博通(AVGO-US) 等 AI 概念股強勢上攻。不過，市場波動也同步放大，7 月以來 SOX 已回落 18%，且有半數交易日單日漲跌幅超過 3%，上周五收盤更較 6 月底歷史高點回跌逾 20%。

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示，如今大型晶片股每天出現劇烈波動已令人震驚，若企業釋出的未來展望不如預期，恐進一步加劇市場震盪。

市場人士指出，除了 AI 需求是否見頂的疑慮外，散戶資金大量湧入選擇權交易，以及槓桿 ETF 快速擴張，也放大了晶片股漲跌幅。槓桿 ETF 在股價上漲時被迫加碼買進、下跌時則同步賣出，使市場波動更加劇烈。

南韓金融監管機關近日便宣布，將針對三星電子、SK 海力士等單一個股槓桿 ETF 祭出措施，以降低市場波動。BTIG 也在最新報告中指出，半導體產業雖然表現亮眼，但近期波動程度也令人擔憂，其中不少市場訊號與 2000 年網路泡沫高峰時期出現相似跡象。

Longbow Asset Management 執行長 Jake Dollarhide 表示，AI 投資熱潮帶動晶片需求快速成長，但市場開始擔心這波需求不可能永遠維持高峰，財報季任何一家企業若未達市場預期，都可能遭到投資人大幅拋售。