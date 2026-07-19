科技股拋售潮接近尾聲了嗎？高盛分析：股市暴跌「非基本面惡化」
鉅亨網編譯莊閔棻
高盛指出，美股科技股近期的崩跌根源在於部位擁擠與槓桿集中，而非基本面惡化。高盛認為平倉過程「接近尾聲」，但短期缺乏反轉催化劑，且估值仍高、市場結構風險猶存，輪動後的新方向需等待夏季財報消化後方能明朗。
美股科技類股近期上演一場罕見的「速崩」。短短十七個交易日內，追蹤科技、媒體與電信股表現的動能因子指數從高點重挫 40%，寫下有紀錄以來最快、最深的一次回檔，衝擊範圍從半導體、避險基金一路延燒到信用市場。
高盛歐洲、中東與非洲地區避險基金業務主管 Mark Wilson 本週對這波「殘酷輪動」提出完整分析指出，此次拋售無論就速度或幅度而言都堪稱歷史級，但推動賣壓的主因並非企業獲利或總體經濟惡化，而是市場過度擁擠的部位與集中的槓桿，換言之，這是一場「結構性」而非「基本面」的崩跌。
回檔速度創紀錄，半導體、記憶體重災
根據摩根士丹利量化與衍生品策略團隊，本輪動能因子從高點到低點歷時十七個交易日，跌幅達 28%。
對照 1999 年以來的歷史紀錄，動能因子回檔的中位數幅度為 22%、平均耗時三十三個交易日，顯示這次下跌無論速度或深度都已超越過往水準，是繼 2022 年 12 月至 2023 年 2 月那次 29% 的回檔之後最劇烈的一次。
科技股受創尤深。鎖定科技、媒體與電信類股的動能因子從峰值滑落 40%，摩根士丹利量化團隊形容，這是科技動能因子有史以來最快、最深的一次崩跌。
拆解各地區與族群，韓國綜合股價指數 KOSPI 自高點下挫 27%，美國 AI 概念股回落 25%，全球記憶體晶片股重挫 36%，歐洲半導體股下跌 23%。
其中記憶體類股貢獻了整體跌幅約三分之二，AI 相關受益股整體則自高點回落約 24%。
表面平靜、內部劇烈：波動率結構出現異常
股價下挫只是這場動盪的表象，市場內部的風險結構同樣出現罕見變化。
高盛波動率交易團隊的資料顯示，該行編製的高貝塔動能投資組合，其波動率目前約為標普 500 指數波動率的十倍。
攤開過去二十年的歷史紀錄，唯一能與此相提並論的情況，出現在 2020 年 11 月新冠疫情衝擊期間。
此外，個股波動率與大盤指數波動率之間的落差同樣擴大到歷史極端。高盛統計指出，標普 500 成分股的三個月隱含平均相關性本週跌至 0.14，創下歷史新低，使標普 500 指數波動率維持在低檔。
但與此同時，個股的平均隱含波動率卻高達 40%，是指數隱含波動率的 2.8 倍，同樣刷新紀錄。
槓桿部位仍未出清，韓國散戶首當其衝
儘管動能因子已經歷史詩級的重挫，避險基金在該因子上的淨部位，從長期角度看依然偏高。
摩根大通的資料顯示，目前部位擁擠度與回檔幅度的組合，讓動能因子仍被視為市場當前最需警惕的風險來源之一。
高盛的高貝塔動能因子指數自六月高點已下跌 33%，年初以來的漲幅也從一度高達 60%、驟降至僅剩 12%。
Wilson 特別提到，南韓市場的去槓桿跡象可作為這波賣壓的縮影。據報導，本週韓國每三十名成年人中就有一人的股票融資帳戶遭到強制平倉，顯示去槓桿已進行到相當深的程度。
銀行財報亮眼、台積電上修展望，股價卻同步走跌
弔詭的是，這場動能崩跌恰恰發生在企業基本面與總體數據普遍向好的背景下。
Wilson 指出，美國各大銀行本週公布的財報，對經濟狀況給出了「明確無誤的正面訊號」：
- 企業放款年增率達 17%，創下歷史新高，且成長遍及各個產業；
- 消費者支出追蹤數據呈中個位數成長，信用卡消費年增 6%；
- 投資銀行相關業務合計成長逾 40%；
- 大型銀行的有形股本報酬率來到 19%，寫下金融海嘯後新高。
科技資本支出方面同樣傳出好消息。台積電 (2330-TW) 將 2026 年營收成長展望上修至 40% 以上，且這是建立在超過 1500 億美元的營收基期之上；艾司摩爾 (ASML-US) 的財報則讓市場開始預期，其未來一到三年的每股盈餘可能上修 15% 至 30%。
然而，這兩家公司公布財報後股價反而雙雙下跌，呈現典型的「利多出盡」走勢。
相比之下，IBM(IBM-US) 因大型合約延遲交付、顧問業務表現不如預期，股價創下逾二十年來單日最大跌幅。
Wilson 坦言，這波拋售「很難從基本面找到明確的解釋」，其根源更多來自部位擁擠、槓桿過高與資金集中度偏高等結構性問題。
輪動或近尾聲，但夏季缺乏反轉催化劑
Wilson 判斷，動能因子的去槓桿與平倉過程可能已接近尾聲，但他也提醒，短期內市場欠缺足以立即扭轉局勢的催化劑，尤其時序正進入交易清淡的夏季。
他也指出，隨著企業在效率與商業化落地能力上持續進步，市場可能會出現新的領漲族群，帶動類股輪動、擴大市場廣度，道瓊運輸指數本週再度創高，即是一個訊號。
不過他同時警告，隨著市場逐步消化完第二季財報、正式進入夏季，獲利成長率的「二階變化」，也就是成長速度是否放緩，將愈發受到市場關注。而從目前各項估值指標來看，科技類股的估值水準依然偏高。
此外，傳統資產類別之間、乃至資產內部的相關性也出現罕見斷裂，例如黃金與原油的三個月相關性，已跌至三十五年來歷史紀錄中的極端反向水準，讓風險管理與投資組合配置的難度進一步提高。
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