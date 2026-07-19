鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-19 20:00

資深財富管理人士：市場恐回檔40% 2冷門族群存機會(圖:shutterstock)

Oxbow Advisors 創辦人兼管理合夥人 Ted Oakley 上週四 (16 日) 表示，標普 500 指數當前水位已較正常值高出約三個標準差，光是要回到平均值就需要下跌 40% 至 45% 的跌幅。

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Oakley 警告，未來 6 至 12 個月市場可能先衝高，但追逐最後 6% 至 8% 漲幅將面臨約 25% 下行風險，風險回報比極度不利。

他並指出，標普約 10 至 12 家公司佔據近半權重，半導體族群已「接管市場」，投機升溫。目前，Oxbow Advisors 股票部位僅略高於 60%，其餘配置短期國債。

談及機會，Oakley 看好能源族群，認為市場對油價過於悲觀，預計將重返每桶 100 美元以上，供應端破壞比認知嚴重，看好 Northern Oil & Gas(買入價約 18 美元，70% 產量對沖，股息率 9.5% 至 10%)、天然氣商 Antero Resources 及擁有 1700 萬英畝礦產權益的 Kimbell Royalty。