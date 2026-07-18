「DeepSeek時刻」再現！中國月之暗面Kimi K3重挫美股、費半跌入熊市

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-18 16:10

新的「DeepSeek 時刻」似乎已經出現。中國人工智慧（AI）新創公司月之暗面（Moonshot AI）近日發布的最新人工智慧（AI）模型 Kimi K3，正為美股 AI 多頭陣營帶來新一波焦慮。

中國月之暗面Kimi K3重挫美股。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，市場人士指出，Kimi K3 的效能被認為足以與 OpenAI 及 Anthropic 等業界最先進的模型相抗衡，然而其所使用的晶片運算資源卻相對較少，撼動美國 AI 界，而這樣的情節與去年初震撼全球市場的中國模型 DeepSeek 如出一轍。

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這項發表也吸引特斯拉執行長馬斯克關注，他在留言區以「令人印象深刻」（Impressive）表達肯定。

週五（17 日）晶片類股賣壓加劇，投資人一方面消化這項消息，另一方面也持續憂心科技巨頭在 AI 硬體上的支出是否過度，以及未來資本支出若放緩，將對整體產業生態帶來何種衝擊。

費城半導體指數收盤下跌 1.63%，收在 11673.889 點。該指數雖然才剛創下史上最佳上半年表現，但目前已較近期重要高點回落逾 20%，正式跌入熊市。

科技股當日跌幅較大的個股包括：

三星電子下跌 8.77%

台積電 (2330-TW) 下跌 7.29%／台積電 ADR(TSM-US) 下跌 2.77%

英特爾 (INTC-US) 下跌 2%

超微半導體 (AMD-US) 下跌 - 1.03%

輝達 (NVDA-US) 下跌 - 2.21%

摩根大通策略師在報告中提到，Kimi K3 的問世正引發市場對「DeepSeek 2.0」重演的擔憂，去年那波賣壓曾一舉抹去科技股高達 1 兆美元的市值，起因正是市場驚覺這款開源模型竟能以更低廉的硬體成本打造而成。

Siebert 金融公司投資長 Mark Malek 在評論當日市場反應時表示，美中在尖端 AI 技術上原本存在的差距，一夕之間大幅縮小，而且時機點恰好就在華爾街正忙著說服自己「AI 經濟效益不合理」的當下。

Fundstrat 市場情報副總裁 Kent Fung 則指出，儘管資金撤出 AI 資本支出受惠股的輪動趨勢已持續數週，但今天的走勢很可能是由月之暗面發布開源模型 Kimi K3 所引爆的。

值得注意的是，台積電第二季財報表現優於預期，且對未來展望上修，仍未能扭轉跌勢。

芝加哥選擇權交易所（Cboe）全球市場資深副總裁 JJ Kinahan 認為，這顯示市場目前的焦點集中在 AI 資本支出上，投資人正質疑龐大投資能否換來相對應的報酬。

身為全球最大晶圓代工廠的台積電，宣布將全球資本預算上調 14% 至 640 億美元，似乎引發了投資者的焦慮。Kinahan 補充說，這樣的鉅額支出讓市場再度擔憂潛在報酬能否跟上。

Trade Nation 資深市場分析師 David Morrison 在報告中寫道，市場目前正在質疑科技業目前的成長步調究竟能維持多久。

他表示，現在的問題在於：這波賣壓究竟會成為又一次「逢低買進」的機會，還是隨著所有人同時湧向出場，進一步加速賣壓。

儘管近幾週賣壓沉重，但 Jefferies 分析師週五上午的報告指出，半導體類股尚未觸及暗示反彈將至的技術性水位。

該機構表示：「即使半導體與硬體類股近期遭到大幅拋售，但值得注意的是，目前符合『超賣』條件的半導體與硬體股票比例，距離市場通常出現賣壓耗盡水準仍有一段距離。」

科技分析師 Luke Lango 則在週五的報告中提到，SMHVanEck Vectors 半導體 ETF(SMH-US) 與費城半導體指數雙雙跌破 50 日均線，顯示市場動能正開始瓦解。

Lango 表示：「技術面正在惡化，市場必須正視這一點。若跌勢從目前水準持續擴大，就必須嚴肅看待。」

知名經濟學家 David Rosenberg 表示，除了科技股承壓，籠罩市場的風險趨避情緒也與持續延燒的伊朗戰事有關，尤其在伊朗停火協議破局之後更是雪上加霜。

美國軍方表示，已於週四晚間完成對伊朗的第六輪空襲。另一方面，伊朗稱已於週五對駐敘利亞及巴林的美軍部隊發動攻擊。

此外，伊朗還襲擊了一座發電與供水設施，科威特表示，這使中東基礎設施受損情況進一步惡化，也加深市場對能源價格上漲及通膨升溫的擔憂。