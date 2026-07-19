記憶體新「鬼故事」出現！美國傳要求分享三星、SK海力士AI晶片利潤

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-19 08:10

知情人士指出，美國貿易代表署（USTR）副代表 Rick Switzer 上月與南韓產業通商資源部長官呂翰九會談時明言，美方有權分享三星電子與 SK 海力士的龐大利潤，理由是美國企業大量採購南韓晶片，直接推升了這些企業的獲利表現。

美國傳要求分享三星、SK海力士AI晶片利潤。(圖：Shutterstock)

根據《韓國時報》週五（17 日）報導，這項說法目前尚未獲美方官方證實，但已在南韓產業界與政府部門引發高度關注。

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南韓今年上半年對美半導體出口年增逾九成，南韓記憶體大廠在全球 AI 供應鏈中持續坐擁高額利潤。

中信證券研究報告指出，從歷史經驗來看，當海外企業在關鍵產業長期占據高市占率或高獲利時，往往會招致美國政府的政治介入，進而加速全球產業利益的重新分配。

根據一名熟悉內情的業界人士，Switzer 在會談中向呂翰九提出，美國企業的大量採購直接推升了南韓晶片廠商的獲利，因此美方同樣應有權分享這部分利潤。

該人士表示，美方的說法是，若南韓本地合作夥伴能因貢獻部分利潤而分得一杯羹，美國企業理應享有同等權利。

一名南韓政府高層官員也向《韓國時報》證實，美方確實提出上述主張，但未進一步說明具體內容。

《韓國時報》多次聯繫 USTR、美國商務部與財政部尋求置評，但均未獲回應。南韓產業通商資源部官員則表示對此事並不知情，並重申南韓的基本立場是「產業相關事務應本於商業合理性原則推進」。

歷史殷鑑：高獲利往往是美國政治介入的導火線

中信證券研報整理了兩個典型案例，藉此呈現美國政府在類似情境下慣常的操作邏輯。

日本半導體（1980 年代）

1980 年代，日本半導體產業快速崛起，並逐步侵蝕美國業者的市場優勢。面對競爭壓力，美國政府在產業界與相關協會支持下，陸續祭出關稅、301 調查、《美日半導體協定》，以及 100% 懲罰性關稅等措施。

隨後，日本泡沫經濟破裂，進一步削弱當地半導體產業競爭力，也促使全球半導體市場版圖與獲利重新洗牌。

值得注意的是，日本流失的市占率並未回流美國，而是在政府政策扶持下，由南韓企業成為最大受益者。

台灣面板產業（2000 年代）

台灣曾於 2006 年躍居全球最大的大尺寸 LCD 面板供應地區。

然而，同年美國司法部以涉嫌價格操縱為由展開反壟斷調查，台灣主要面板廠合計遭裁罰逾 8 億美元，多名企業高層也遭判刑。

之後，在政策因素、全球金融危機及產業景氣循環等多重壓力交互影響下，全球面板產業的市占率與獲利重心逐漸轉向中國。

中信證券指出，這兩起案例呈現共同模式，即海外企業一旦被美國政府重新定性為「損害本國產業競爭力」，政治介入便隨之而來，且往往同時動用貿易、產業及反壟斷等多重工具協同施壓。

中信證券指出，要判斷南韓記憶體產業的高獲利是否可能引來美國政府介入，關鍵在於了解美國科技與經濟政策的決策模式。

報告認為，目前美國相關政策仍主要由美國總統川普、財政部長貝森特（Scott Bessent）等白宮核心決策團隊主導；另一方面，隨著科技右翼代表人物 Michael Kratsios、David Sacks 等人在政策圈影響力提升，科技巨頭對華府決策的話語權也持續增強。

當白宮高層對議題形成共識後，通常會交由商務部、USTR、司法部及聯邦貿易委員會（FTC）等機構，分別透過貿易、產業或反壟斷等工具加以執行。

中信證券進一步分析，在目前 AI 需求依舊強勁的情況下，美國企業更關注的是確保記憶體供應穩定，而非壓低南韓廠商的售價或獲利能力。

至於政策層面，華府則傾向結合「讓美國再次偉大」（MAGA）與科技產業戰略，鼓勵南韓業者赴美擴產，以帶動製造業投資、就業機會及供應鏈回流。

報告也提到，雖然近期美國政界、產業團體及部分消費者已開始對南韓記憶體價格上漲表達零星不滿，但相關聲音目前仍未演變為足以推動政府採取系統性干預措施的政治壓力。

中信證券提醒，只要記憶體成本仍可順利向下游轉嫁，漲價便更容易被視為 AI 景氣擴張的一環，政治介入的動能相對有限。

但若價格持續上漲，且明顯壓縮美國企業的利潤與投資報酬，南韓記憶體廠商的高獲利就可能被美國政府重新定義為「損害美國 AI 競爭力」。

報告建議密切觀察兩項訊號：

其一，美國科技巨頭是否從鎖定供給轉為公開反對漲價；

其二，政策決策層是否從保障供給、推動赴美擴產，轉向以「壟斷」「價格操縱」或「供應鏈安全」等理由介入。