鉅亨網編譯段智恆 2026-07-16 19:30

美國最新公布的消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 均低於市場預期，強化市場對聯準會 (Fed) 短期不會升息、甚至未來可能轉向更鴿派政策的期待，推動投資人持續擁抱風險資產。不過，多家華爾街機構指出，目前市場已高度反映「金髮女孩」(Goldilocks) 情境，投資人持股與風險偏好均處於高檔，美股若想進一步刷新高點，恐需要新的催化劑。

市場樂觀到極致！華爾街：下一波大漲還缺最後一塊拼圖(圖：REUTERS/TPG)

目前 10 年期美債殖利率仍徘徊在 4.6% 左右，美元指數也接近 2025 年 5 月高點，使股市漲勢受到一定壓抑。儘管企業財報季開局普遍優於預期，但市場對利多的反應已不如先前熱烈。

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財報與 AI 仍是關鍵 市場更重視財測與持倉

高盛合夥人 Richard Privorotsky 表示，接下來美股能否續漲，關鍵已不在財報標題，而是企業展望與市場持倉狀況。他認為，能源價格仍是目前最大的總體經濟風險，但通膨趨勢正持續改善。

美國銀行最新基金經理人調查也顯示，專業投資人的現金部位已降至極低水準，該行牛熊指標 (Bull & Bear Indicator) 同步亮出警訊，代表市場情緒已偏向過度樂觀。

德意志銀行則指出，包括 CTA 趨勢交易策略及波動率控制基金目前股票部位均處於歷史高檔。CTA 持股已來到歷史分位數 72%，波動率控制基金更高達 91%，意味新增買盤空間已相對有限。

法國興業銀行策略師也發現，今年雖然債券基金及貨幣市場基金仍持續吸金，但股票基金管理資產規模 (AUM) 成長更為明顯。在 EPFR 追蹤、規模 72.9 兆美元的基金宇宙中，股票基金資產占比已升至歷史新高 64.7%，顯示全球投資人正處於歷來最積極的追逐風險 (Risk-on) 狀態。

Fed 轉鴿有利多頭 但下一波漲勢仍需新動能

儘管市場持倉偏高，多數華爾街機構仍認為，目前偏多立場仍有基本面支撐，包括通膨降溫、經濟維持成長、企業獲利穩健，以及 Fed 可能在未來幾周釋出更鴿派訊號。

摩根大通市場情報團隊表示，最新通膨數據幾乎消除了市場對 7 月升息的擔憂，也降低 9 月升息疑慮，對多頭而言堪稱「比金髮女孩情境更完美」。

該團隊持續看好科技股與景氣循環股的「槓鈴式配置」，並建議搭配醫療保健類股分散風險。在科技股方面，市場原本偏好做多半導體、放空「美股七雄 (Magnificent Seven)」或軟體股的交易策略，未來可能出現改變，因部分大型科技股評價已重新具備吸引力。

不過，摩根大通也提醒，若 AI 終端應用普及速度未進一步提升，或企業獲利未能加速成長、降低對融資市場的依賴，美股下一波漲勢仍可能缺乏足夠動能。