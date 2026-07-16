鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-16 21:39

美股周四 (16 日) 開低，晶片股再度遭遇賣壓，拖累標普 500 指數與那斯達克指數走弱。台積電雖公布優於預期的第二季財報，但上調全年資本支出預估，引發市場對 AI 投資回報與高估值的疑慮，半導體族群普遍承壓。

〈美股早盤〉台積電財報利多失靈！晶片股續挫拖累 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

與此同時，美國最新公布的零售銷售與初領失業金數據顯示經濟仍具韌性，但中東局勢升溫推升油價與公債殖利率，市場風險偏好受到壓抑。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 190 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌逾 2.7%。台積電 ADR 跌近 2.1%。

美股周四早盤走低，晶片股再度遭遇賣壓，加上美國 6 月零售銷售數據公布後，市場對人工智慧 (AI) 龐大投資能否支撐高估值的疑慮持續升溫，拖累大盤延續跌勢。

今年表現最強勢的晶片族群再度成為重災區，追蹤半導體股的 ETF 一度下跌 3.5%。台積電 (TSMC) 雖公布優於預期的第二季財報，並上調全年資本支出預估，但市場並未因此受到激勵，反而擔憂 AI 供應鏈持續擴大投資，將進一步壓縮獲利空間，使包括輝達 (NVDA-US) 在內的晶片股普遍走弱。

另一方面，美國商務部公布，6 月零售銷售月增 0.2%，低於 5 月修正後的 1% 增幅，主因加油站收入下滑。不過，若排除加油站，零售銷售增加 0.7%，顯示消費動能仍具韌性。由於數據未經通膨調整，因此市場仍持續觀察消費是否足以支撐美國經濟維持擴張。

目前全球投資人正重新評估 AI 概念股的高估值是否合理。市場愈來愈擔心資料中心可能出現過度建設，以及科技巨擘投入數兆美元資本支出後，何時才能真正轉化為可觀獲利仍充滿不確定性。市場預估，Meta(META-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等美國四大 AI 業者今年合計資本支出將超過 7,250 億美元，龐大的投資規模持續引發市場討論。

地緣政治風險同樣牽動市場情緒。美國加大對伊朗的軍事打擊力度，並首度攻擊靠近伊朗主要原油出口終端附近的油輪，為伊朗港口封鎖重啟以來首次發生此類事件。受中東緊張局勢升溫影響，美國原油價格一度升抵每桶 80 美元，能源價格走高也進一步增添市場對通膨與企業成本的憂慮。

截至台北時間周四（16 日）21 時許：

焦點個股：

台積電 (TSM-US) 早盤股價下跌 1.81%，至每股 411.89 美元

台積電 (2330-TW) 盤前下跌逾 4%。儘管第二季財報優於市場預期，公司將全年資本支出預估由原先的 520 億至 560 億美元，上調至 600 億至 640 億美元，並宣布將額外投資 1,000 億美元擴建美國亞利桑那州廠區，市場關注龐大資本支出對獲利能力的影響。

聯合健康 (UNH-US) 早盤股價上漲 7.85%，至每股 451.39 美元

聯合健康 (UnitedHealth) 盤前勁揚逾 7%，主因第二季財報優於市場預期，並上調全年財測。公司第二季調整後每股盈餘 (EPS) 報 6.38 美元，營收 1,120.3 億美元，均優於 LSEG 調查分析師預估的每股 4.90 美元及 1,108.5 億美元。

聯合航空 (UAL-US) 早盤股價下跌 3.22%，至每股 117.07 美元

聯合航空 (United Airlines) 盤前下跌逾 3%。雖然公司第二季獲利優於市場預期，但第三季財測令人失望，預估每股盈餘 (EPS) 介於 2.50 至 3.50 美元，低於 FactSet 分析師預估的 3.53 美元。此外，公司預估燃料成本將增加約 60 億美元，也拖累股價表現。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月零售銷售月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 1.0%

美國 6 月核心零售銷售月增率報 - 0.2%，預期 0.0%，前值 1.0%

美國上周初領 20.8 萬人，預期 21.6 萬，前值 21.6 萬

美國上周續領 180.5 萬人，預期 182 萬，前值 182.1 萬

華爾街分析：

法國外貿銀行 (Natixis) 美國首席經濟學家 Christopher Hodge 最新指出，通膨將是 Fed 在 2026 年剩餘時間的主要關注點，但這並不意味著要升息，更有可能的情況是繼續按兵不動。關於 Fed 新主席華許是否可能因為擔心自己是川普的選擇而過度補償，以及總統堅決支持降息的問題，Hodge 表示這有可能，但他指出，華許一直持鷹派立場。