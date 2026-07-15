鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-15 18:10

根據 Bernstein 的估算，華為目前囊括中國 AI 加速器市場約 50% 的佔有率，年銷售額達 121 億美元，穩居龍頭地位。

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相較之下，三年前市占率一度逼近獨占的輝達，合規出貨份額已重挫至僅 8%，年銷售額約 20 億美元。

此外，超微半導體 (AMD-US) 則以約 12% 的市占率、約 30 億美元的年銷售額緊追在後；中國本土業者寒武紀 (688256-CN) 與海光信息 (688041-CN) 則分別繳出 21 億美元與 20 億美元的成績單。

輝達執行長黃仁勳今年稍早公開坦言，該公司在中國 AI 晶片市場的份額已從巔峰時期的約 95%，跌至「基本上為零」。

Bernstein 估算的 8% 殘存佔有率，還包含符合出口規範的低階產品，以及極少量透過美國政府特別許可放行的出貨。

《彭博》與雅虎財經此前均曾報導，近期確實有少量輝達與 AMD 的先進 AI 晶片，藉由美國政府核發的特別許可進入中國市場，消息一度小幅推升兩家公司股價。

然而，報導同時指出，此類許可被嚴格限定在「少量」範疇，難以扭轉輝達在中國市場整體邊緣化的大局。

報導並提到，為配合審查程序，輝達已大幅收縮亞洲客戶的核准名單，超過半數的中國客戶遭到除名，每筆交易都須額外通過合規審查。

綜合 Bernstein 與市調機構 IDC 的數據，2025 年中國本土 AI 晶片供應商在 AI 加速伺服器市場的合計份額約在 41% 至 46% 之間；到了 2026 年，這一比例已攀升至約 56%。

其中華為一家的市占率，就從 2025 年的約 39% 擴張至 50%，銷售額幾乎等同其餘五家中外競爭對手的總和。

分析認為，推動這波市占率躍升的關鍵，並非單純的商業競爭，而是美國出口管制所催生的「強制性替代需求」。

自 2022 年 10 月美國一步步加碼對中國先進 AI 晶片的出口限制以來，輝達的 H100、H200 乃至於為中國市場特別降規的 H20，都無法穩定供貨，迫使中國大型網路企業與 AI 實驗室全面轉向本土晶片。

值得注意的是，管制原意在於切斷中國取得先進運算能力的管道，實際效果卻意外剷平了原有的市場壁壘，為華為昇騰系列等國產晶片騰出一片近乎真空的市場空間。

儘管官方數據顯示輝達已近乎出局，市場上仍流傳著另一套劇本。據悉，部分中國頭部大型語言模型團隊在建置萬卡級訓練叢集時，會採取「華為昇騰叢集搭配非正規管道取得的輝達晶片」分區運作的混合架構，藉此在合規風險與訓練效率之間尋求平衡。

雅虎財經與《The Information》的報導也指出，即便在美國嚴格管制下，輝達次世代 B300 級伺服器仍持續透過非正規管道流入中國，每台叫價約 100 萬美元，遠高於正常市場行情，卻依然供不應求。

分析指出，這類輝達完全無法從中獲利的地下交易，恰恰證明在最尖端的訓練運算需求上，中國 AI 業者對輝達晶片仍存在難以取代的剛性需求。

昇騰 950PR：推理領域的世代領先，訓練領域仍有差距

值得注意的是，若將焦點從訓練轉向推理與規模化部署，華為昇騰 950PR 的紙面規格已展現出具說服力的替代能力。

根據華為公布的參數，昇騰 950PR 的 FP4 峰值算力達 1.56 PFLOPS，約為特供版 H20 的 2.8 倍；FP8 算力則達 1 PFLOPS，搭配 112GB 高頻寬記憶體，晶片間互聯頻寬達 2TB/s。

相較之下，受出口管制規格限制的 H20，FP4 算力僅約 0.56 PFLOPS，互聯頻寬僅 900GB/s。

在推理與多模態生成等應用場景，昇騰 950PR 對合規版 H20 已可實現世代領先，構成華為承接大規模國產替代需求的技術基礎。

然而，若將比較對象換成輝達全球旗艦產品，差距依然明顯。輝達 H100 的 FP8 算力達 3.96 PFLOPS，採用 Blackwell 架構的 B200 在 FP4 算力上更高達 18 PFLOPS，記憶體頻寬達 8TB/s。

在高密度訓練與超大規模模型預訓練所需的混合精度浮點運算能力與記憶體頻寬上，華為仍落後約一個世代。

在軟體生態方面，華為 CANN Next 軟體堆疊號稱已達到約 80% 的 CUDA 相容度，但對第一線演算法工程師而言，模型遷移與調優的實務成本，仍是日常工作中真實存在的問題。

管制的辯證效應：短期遏制，長期反成助力

分析指出，美國出口管制政策的實際效果，正呈現出一種辯證結構。

短期而言，限制先進 GPU 出口確實對中國訓練超大規模尖端模型構成硬性制約，包括 DeepSeek、智譜 (02513-HK) 等中國 AI 團隊都曾將「算力瓶頸」列為首要挑戰，管制在過去兩到三年間確實產生了遲滯效果。

但若拉長至十年的時間來看，高強度的封鎖反而可能加速國產替代形成「需求—規模—更新」的正向循環。

Bernstein 的模型進一步推演出一組具長期指標意義的曲線：中國 AI 晶片國產銷售額正以 74% 的年複合成長率攀升。

以此推算，2026 年中國本土晶片供應可覆蓋全國需求的 39%；到 2028 年，這一比例將突破 100%，代表中國國內產能將首次超越需求，出現淨盈餘。

換言之，由出口管制意外揭開的這扇窗口，正從一場被動的替代方案，逐步沉澱為一次徹底的產能與供應鏈重建。

然而，分析亦指出，華為、寒武紀、海光等中國業者接下來要面對的，不只是產能問題，更是生態系建構與獲利能力的考驗。

輝達晶片在非正規市場上依然存在的溢價，以及市場對其產品持續旺盛的非常規需求，時刻提醒著一個事實：這場市占率洗牌，主要是出口管制政策促成的結果，而非單純憑藉產品競爭力贏得的勝利。