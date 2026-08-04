鉅亨網編譯段智恆 2026-08-04 22:30

SpaceX(SPCX-US) 即將於周二 (4 日) 美股盤後公布上市後首份季度財報，選擇權市場預估，其股價可能朝任一方向劇烈波動約 15%，相當於市值增減約 2250 億美元，反映投資人高度不安，並略為偏向看空。

根據選擇權分析服務商 ORATS 數據，SpaceX 目前市值仍達 1.5 兆美元，但股價自 6 月 12 日上市後不久創下的收盤高點 201.80 美元，迄今已下跌 43%。該股掛牌數日後一度觸及 225.64 美元的盤中歷史高點，目前則回落至 114.53 美元。

‌



分析人士指出，SpaceX 上市時間短、股價快速下跌，加上投資人不確定首份財報揭露的營收與獲利能力能否支撐當前估值，使其選擇權隱含波動率遠高於一般大型成熟企業。相較之下，微軟上周公布財報前，選擇權市場預估的股價波動幅度僅 6.6%。

Capital Market Laboratories 執行長 Ophir Gottlieb 形容，目前 SpaceX 整體波動率「極為驚人」。市場預估，SpaceX 上季營收接近 70 億美元，利息與稅前虧損則約 15.5 億美元。

財報與解禁雙重考驗 空方押注升溫

除了財報，SpaceX 還將面臨股票解禁壓力。財報公布後，由內部人士、員工及早期投資人持有、原先限制出售的約 9.115 億股股票，最快將於 8 月 6 日解除禁售，潛在賣壓可能進一步拖累股價。

SpotGamma 創辦人 Brent Kochuba 表示，綜合各項跡象，選擇權市場目前略微偏向做空 SpaceX。散戶投資人的槓桿 ETF 資金流向也顯示，多空力量相當接近。

追蹤 SpaceX 的 7 檔槓桿做多單一個股 ETF，目前合計資產規模約 4.011 億美元；押注股價下跌的兩倍反向及放空 ETF 則已吸引 2.968 億美元。兩者差距遠小於其他設有槓桿 ETF 的股票，顯示市場多頭態度相對謹慎。

放空部位也接近歷史高點。Ortex Technologies 共同創辦人 Peter Hillerberg 表示，目前約 63% 的 SpaceX 自由流通股已遭借出，市場幾乎沒有剩餘股票可供放空。按照 SpaceX 7 月 31 日收盤價 108.37 美元計算，空方帳面獲利估計已達 184 億美元。

波動率過高也使選擇權價格變得昂貴，增加投資人避險成本。Ascentis Asset Management 執行長暨投資長 Clint Sorenson 表示，公司原本計畫替投資人建立合成避險部位，但成本實在太高，最終無人願意採用。

空頭交易過度擁擠 反彈押注仍未消失

儘管市場情緒偏空，部分投資人警告，SpaceX 放空交易可能已經過度擁擠。Stanphyl Capital Partners 投資組合經理 Mark Spiegel 指出，近幾周 SpaceX 空單大幅增加，本周解禁帶來的多數、甚至全部利空，可能已反映在近期低點之中。

若 SpaceX 財報優於市場悲觀預期，龐大的空頭部位可能被迫回補，引發軋空行情。選擇權市場中，履約價高於目前股價的買權仍有穩健需求，顯示部分交易員相信馬斯克 (Elon Musk) 仍能帶領公司成功。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示，市場上顯然仍有不少交易員願意押注 SpaceX 股價重返 135 美元的首次公開募股 (IPO) 價格，甚至挑戰更高水準。