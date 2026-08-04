忘掉華爾街預期！Palantir用一份財報反擊空頭 盤中股價一度飆20%
鉅亨網編譯段智恆
企業軟體公司 Palantir Technologies(PLTR-US)周二 (4 日) 股價一度大漲 20%，此前公司公布被共同創辦人暨執行長卡普 (Alex Karp) 形容為「超凡脫俗」的第二季財報，企業客戶對「AI 主權」工具需求強勁，帶動營收高速成長。
截稿前，Palantir(PLTR-US) 周二盤中股價上漲 19.97%，每股暫報 150.74 美元。
Palantir 第二季營收年增 93% 至 19.4 億美元，幾乎是去年同期約 10 億美元的兩倍，也優於《LSEG》調查分析師預估的 18 億美元。其中，商業部門營收大增 149% 至 7.64 億美元，政府部門營收則成長 90% 至 8.09 億美元。
公司預估全年營收將介於 81.5 億至 81.58 億美元，商業部門營收則將超過 34.24 億美元。強勁財報與展望激勵 Palantir 股價盤前大漲 16.3%，開盤後漲幅一度擴大至 20%。
卡普接受《CNBC》專訪時表示，市場可以「忘掉共識預期」，據他所知，沒有任何一家與 Palantir 規模相當的企業，成長速度能達到該公司的一半。他認為，AI 主權革命已經展開，使公司對未來非常樂觀。
Palantir 主要協助企業將人工智慧 (AI) 整合至既有系統與資料。公司指出，愈來愈多客戶希望使用 AI 提升營運效率，同時避免將敏感資料交給 OpenAI、Google(GOOGL-US)、Anthropic 及 Meta 等前沿模型開發商，帶動其資料隱私與自主控制工具需求大增。
卡普在致股東信中表示，爭取獨立與 AI 主權的革命已全面展開，客戶拒絕成為大型語言模型實驗室的「附庸國」。全球企業正逐漸意識到，若把機構內部資料及系統控制權交給模型開發商，可能面臨龐大風險。
儘管 Palantir 今年以來股價仍下跌 29%，花旗分析師認為，最新業績進一步削弱 AI 競爭加劇的空頭論點。企業既希望整合 AI，又要求資料保密，使 Palantir 形成差異化優勢，並成為企業採用 AI 浪潮中最直接的受惠者之一。
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