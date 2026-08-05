川普擬禁中國光收發模組進口！Lumentum、Coherent飆漲 中際旭創恐受衝擊

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-05 10:10

四名知情人士指出，川普政府正草擬一項禁令，擬禁止美國進口中國製造的新款資料中心元件，以保護支撐人工智慧（AI）熱潮的關鍵基礎設施。

川普擬禁中國光收發模組進口！Lumentum、Coherent飆漲。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，負責監管美國電信產業的美國聯邦通訊委員會（FCC）正研擬這項措施，禁止進口中國製造的新款光收發模組。這類元件可讓資料在資料中心內透過光纖電纜以接近光速傳輸。官員希望於今年公布該措施，並在發布後正式生效。

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這項此前未曾曝光的措施，主要目的在於防範中國廠商藉由相關設備竊取資料、植入惡意軟體，或干擾容納訓練與運行 AI 模型晶片的美國資料中心運作。

消息人士強調，FCC 仍可能修改或擱置此案。不過，此舉被視為川普政府近期一連串防堵中國技術滲透美國尖端產業行動的最新案例，目的是趁相關技術尚未深植供應鏈之前先下手為強。

華府顧問公司 Beacon Global Strategies 的 AI 政策專家 Divyansh Kaushik 分析指出：「光收發模組確實存在風險。隨著資料中心建設持續擴大，必須從一開始就確保資料中心供應鏈的安全。」

中國大使館：若有必要將採取反制措施

白宮與 FCC 均未回應。中國駐美大使館則表示，北京敦促美方「傾聽兩國工商界客觀理性的聲音」，並「停止抹黑中國企業、停止以制裁相威脅」。

大使館並強調：「中國將針對任何對自身利益造成實質損害的行動，採取一切必要措施予以回應。」

該公司今年 6 月已被美國國防部列入涉嫌與中國軍方有關聯的企業名單，而此類名單往往被視為美方後續祭出更嚴厲制裁的前兆。中際旭創未回應置評請求。

分析指出，這項禁令也可能推高美國雲端服務業者的成本，包括亞馬遜 (AMZN-US) 雲端服務（AWS）等企業，因其可能被迫改向美國廠商 Coherent 與 Lumentum 等供應商採購產品。

川普政府內部對中國立場強硬的官員，希望避免重演華為事件。當年，儘管華為受到美方嚴厲制裁，但其電信設備早已深度部署於美國基礎設施，導致後續拆除工程耗時、成本高昂，且始終無法全面完成。

FCC 過去向來被視為獨立監管機關，但美國最高法院今年 6 月支持美國總統川普撤換一名民主黨籍聯邦貿易委員會（FTC）委員，使總統對聯邦政府、包括部分獨立監管機關的人事掌控權進一步擴大。

根據 Counterpoint Research 的資料，中際旭創目前約占全球資料中心光收發模組市場 27% 市占率，居全球領先地位。

美國創新基金會（Foundation for American Innovation）的報告指出，雖然 Coherent 與 Lumentum 擁有具競爭力的技術，但目前生產規模仍不足以完全取代中國供應商。

報告也指出，中際旭創約 90% 的營收來自中國以外市場。

AWS、Coherent 與 Lumentum 均未回應置評請求。

《路透》先前報導，FCC 已陸續對中國製無人機、路由器、機器人及逆變器祭出類似限制。

三名消息人士表示，依照相同模式，FCC 將禁止所有中國製新款光收發模組進口，同時對多數非中國供應商豁免相關限制。

川普第一任期時，曾大力批評中國企業涉嫌竊取智慧財產權，並指控華為配合中國政府從事間諜活動；華為則一再否認相關指控。

不過，相較第一任期，川普第二任期對中國採取較為克制的態度，部分原因是北京去年祭出稀土出口管制措施，增加美方施壓成本。

《路透》今年 2 月曾報導，美國商務部原本研擬一系列針對中國的進口限制措施，包括限制中國資料中心設備，但在去年 10 月美中貿易戰暫時降溫後，相關措施遭到擱置。

如今 FCC 已接手推動相關限制措施，並分別於去年 12 月及今年 3 月透過國會授權建立的「受管制清單」宣布禁止中國製無人機與路由器。