鉅亨網新聞中心 2026-08-05 09:30

外媒周四 (4 日) 報導，國際銅價升至兩個月來最高水準，在倫敦市場一度觸及每噸 1.4 萬美元。交易員正密切關注美國銅庫存持續大幅增加，以及美國總統川普預計將就是否對進口銅課徵關稅作出決定。

倫敦金屬交易所 (LME) 銅期貨連續第二個交易日上漲，延續上月逾 3% 的漲勢。根據 IHS Markit 自 2014 年開始統計的航運數據，今年 7 月共有超過 20 萬噸銅運抵美國港口，創下有紀錄以來最大單月進口量。

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大量銅流入美國，也使美國倉庫及港口的銅庫存持續累積，同時削弱全球其他地區買家的供應。

儘管市場對美國是否將對精煉銅課徵關稅仍存在不確定性，但流入美國的銅數量仍持續增加。美國商務部原定於 6 月 30 日前提交相關建議報告，但至今仍未公布最終決定。由於美國銅價仍高於 LME 銅價，因此這項套利交易仍具獲利空間。

另一方面，LME 倉儲系統的銅庫存已降至五個月低點。交易員表示，部分銅已運往中國，以緩解當地銅供應短缺。中國銅加工企業今年多採取「即買即用 (hand-to-mouth)」採購策略，因此整體庫存一直維持偏低。

今年以來，銅價累計上漲約 12%，此前曾於 1 月創下歷史新高。銅價走強，一方面受到市場對美國貿易政策的預期推動，另一方面，能源轉型及 AI 基礎設施建設帶動全球需求前景，也持續提振市場信心。同時，新銅礦愈來愈難發現，開發成本也持續攀升。