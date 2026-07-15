鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-15 11:10

Google(GOOGL-US) DeepMind 執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）週二（14 日）在社群平台 X 發表一篇長文，題為《尖端 AI 框架與新時代的黎明》（A Framework for Frontier AI and the Dawning of a New Age），直言通用人工智慧（AGI）距離人類「大概只剩短短幾年」，並呼籲美國率先建立一套尖端 AI 標準審查機制。

DeepMind CEO示警：AGI只剩幾年！籲美國建立尖端AI審查機制。(圖：Shutterstock)

哈薩比斯是 DeepMind 共同創辦人，開發出 AlphaGo 與 AlphaFold 兩項指標性 AI 系統，並因 AlphaFold 在蛋白質結構預測上的貢獻，獲頒 2024 年諾貝爾化學獎。

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文中，哈薩比斯將 AGI 定義為「具備人腦所有認知能力的系統」，並形容其重要性不亞於電或火的發明，遠超網路等級的技術躍進。

他也提出一個生動比喻：人類正在「找到一種讓沙子思考的方法」。

他預期，這項技術帶來的影響規模，可能達到工業革命的十倍，而演進速度也將快上十倍，並有望加速新藥研發、推動潔淨能源與新材料的開發，甚至讓資源不再是人類進步的限制。

事實上，就在文章發布前的幾天裡，兩件事已經先後發生。分析指出，包括哈薩比斯發文在內的這三件事其實指向同一個判斷，即 AGI 的浪潮已經逼近，而且速度超乎預期。

7 月 9 日，OpenAI 正式發表 GPT-5.6 系列模型，旗艦版本「Sol」在程式編寫基準測試上刷新紀錄。但因其網路安全能力過於強大, 美國川普政府要求 OpenAI 在正式開放前先完成安全審查，延後了約兩週才對外開放。

兩天後的 7 月 11 日，中國 AI 公司智譜 (02513-HK) 創辦人唐傑發出一封標題為《巨浪已來》的內部信，宣布公司啟動「摸高計畫」，直指 AGI 是下一階段的競逐目標。

警訊每月都在發生：從網路安全到政府叫停

哈薩比斯在文中提醒，第一批警告訊號已經出現。尖端模型已對網路安全構成實質挑戰，隨著能力持續演進，核威脅與生物風險等隱憂恐怕也將浮現。

這樣的警訊近期確實密集出現。GPT-5.6 Sol 被 OpenAI 稱為迄今最強的網路安全模型，能以遠低於以往所需的運算資源完成漏洞研究與攻擊利用類任務，因而在正式發布前遭美國政府要求暫緩公開、進行安全審查。

這已是一個月內第二起類似案例。今年 6 月，Anthropic 旗下的 Mythos 與 Fable 兩款模型，同樣經歷了遭美國商務部出口管制暫停存取、歷經審查與談判，最終於 7 月初解封重新開放的完整過程。

哈薩比斯將這類事件定義為警告訊號，並指出這類訊號如今幾乎每個月都會出現一次。

他在文中直言，技術更新的速度已經超出人類理解的步調；當前產業正處於極度激烈、多維度的商業與地緣政治競爭之中，這股競爭催生了技術突破，卻也意味著沒有人能確定接下來會發生什麼，連頂尖專家對此都各執一詞。

他強調，在不確定性與代價都如此之高的時刻，審慎的樂觀才是唯一正確的態度。

具體方案：仿效 FINRA 模式的 AI 審查機構

哈薩比斯在文中提出具體構想，認為美國應成立一個類似「美國金融業監管局」（FINRA）的公私合作新標準機構，由獨立技術專家與開源社群代表組成，負責對尖端模型進行系統性評估，取代目前仰賴政府臨時介入處理的方式。

他設想的流程是，尖端實驗室須在模型發布前最多 30 天，將模型提交該機構審查；一旦評估體系成熟，這項流程將轉為強制規定，未通過審查的模型不得在美國市場部署。

審查範圍將涵蓋網路安全、生物威脅等高風險領域, 同時檢測模型是否存在規避安全護欄或欺騙性行為的跡象。

哈薩比斯強調，這套機制的設計原則是開放的：只要能達到基準要求，無論來自哪個國家、是否為開源模型，任何組織都能申請成為「尖端實驗室」，並享有相應的產業聲望。

他也指出，這套標準框架雖由美國主導，但適用對象將涵蓋所有國家的尖端級模型。

值得一提的是，今年 2 月清華大學與智譜合辦的 AGI-Next 峰會上，曾有人拋出一個問題：三到五年後，全球最領先的 AGI 公司出自中國的機率有多高？

對此，阿里 (09988-HK) 通義前負責人林俊暘給出的答案是 20%，且坦言這已是相對樂觀的估計。這 20% 與 80% 之間的落差，以及「由誰制定標準」這個關鍵問題, 哈薩比斯的文章並未給出答案。

AI 訓練 AI：遞迴自我改進成焦點

哈薩比斯在文中特別點名「遞迴自我改進系統」（Recursive Self-Improvement, RSI），也就是 AI 訓練 AI 的能力，強調必須建立強有力的安全防線，以維持對這類自主性日益增強、能夠遞迴自我改進系統的控制。

值得對照的是，Anthropic 六週前發布的一份內部研究報告顯示，截至 2026 年 5 月，該公司生產系統中超過 80% 的程式碼由 Claude 撰寫完成，而在 2025 年 2 月之前，這個比例還僅是個位數；工程師每日合併的程式碼量，也達到 2024 年的八倍之多。

唐傑在內部信中，同樣將這項能力列為智譜四大核心課題之一，稱之為「完全自我訓練」，即 AI 自行撰寫程式碼、自行產製資料、自我更新升級，其進展速度將不再受限於人類工程師的物理極限。

兩人對此判斷高度一致：這既是機遇，也是必須認真面對的風險。唐傑將安全治理列為四大課題中最想強調的一項，宣布智譜計畫投入百億等級資源攻堅可解釋性研究，推動 AI 從「黑盒子」走向透明可解釋的系統。

哈薩比斯的立場則與此呼應，主張能力越強大，安全約束機制就必須越穩固。

最難回答的問題：人類要活成什麼樣子

在文章後半段，哈薩比斯坦言，即便解決了所有技術難題，仍有一系列更複雜的問題等待社會共同回答，包括：

需要什麼樣的全新經濟模式，才能讓每個人在「後稀缺世界」中共同繁榮？

人類希望遵循怎樣的價值觀生活？

生命的意義與目標將是什麼？

人類自身的生存狀態又將如何改變？

他沒有答案給出答案，只是強調解答這些問題不能、也不應該僅交由技術專家決定，需要社會各界共同參與、通力合作。

哈薩比斯在文末寫道：「未來尚未落筆，此刻的共同抉擇，將決定人類文明下一階段如何展開。」

一位在矽谷呼籲建立全球治理框架的科學家，一位在北京宣布「摸高計畫」的創業者，方向不同、坐標各異，卻都指向同一個終點：AGI 的浪潮已經到來，而歷史，往往就藏在這樣看似平常卻暗藏轉折的時間點裡。

這是人類歷史上的關鍵時刻。通用人工智慧（AGI），也就是一個具備大腦所有認知能力的系統，距離我們大概只剩短短幾年了。幾十年後當我們回望這段時光，我想我們會意識到，自己當時正站在奇點的山腳下。這不是別的，這正是人類新時代的黎明。

我這一生都在為 AGI 工作，因為我始終懷著一個很深的信念：只要以負責任的方式建造和部署，它將被證明是人類有史以來最有益、最具變革性的技術之一。 AGI 沒法拿尋常的技術突破來類比，就算是網路、行動網路這種量級的也不行。它更像是電的發現，或是火的發現。你停下來想一想就會明白：我們本質上是找到了一種讓沙子思考的方法。這是個奇蹟。

這項技術的影響規模將是前所未有的，也許是工業革命的 10 倍，而速度還要快 10 倍。它將幫助我們解決社會面臨的一些最大難題：加速藥物發現、開發新的清潔能源、創造新型先進材料。我們甚至可能走到這樣一個節點：資源不再是人類進步的限制因素，一個令人驚嘆的富足新時代就此展開。

尖端的挑戰

AI 已經開始帶來實實在在的好處，但要兌現它的巨大前景，我們必須深思熟慮、小心翼翼地度過這個關鍵的發展階段。隨著我們越來越接近 AGI，一些風險可能隨之而來，需要緊急行動去應對。尖端模型為網路安全帶來的挑戰我們已經見識過了，而隨著能力繼續提升，包括核子與生物風險在內的其他威脅可能很快就會浮現。再往前看，我們還需要強有力的保障措施，來確保對日益代理化、能夠遞歸自我改進的系統保持控制，並處理那些只會隨著時間推移才逐漸清晰的未知問題。

我一直相信人類的智慧和創造力足以解決任何問題。我有信心，緩解 AI 相關的技術風險是我們可以共同應對的挑戰，但前提是，我們要給自己留出時間和空間，把下一步這個關鍵環節做對。而眼下，無論是這個領域還是整個社會，我們都沒有做到這一點。

此刻，我們正深陷在一場極為激烈、多層次的商業和地緣政治競賽之中。這種競爭態勢固然推動了快速進步、放大了那些不可思議的好處，但前緣的進展速度，已經超過了我們對這項技術的理解速度。世界上沒有人能確切知道接下來會發生什麼，連專家們的看法都各不相同。當不確定性如此之大、賭注又如此之高時，帶著審慎的樂觀繼續前行，才是明智而正確的策略。這就要求公共政策既促進創新，也激勵責任與安全，在關鍵安全議題上推動國際協作，並鼓勵社會認真思考如何部署 AI 才能造福大眾。

一個「尖端 AI 標準機構」的框架

我們正在見證的 AI 快速進步，需要一種全新的尖端模型能力測試方法：動態、靈活，且足夠嚴格。憑藉著經濟和技術上的地位，美國很適合踏出第一步，率先建立這樣一個框架。它可以成立一個新的標準機構，模式參考受聯邦監督的公私合營組織或產業自律組織，就像美國金融業監理局（FINRA）一樣，董事會成員包括獨立的頂尖技術專家和開源社群的代表。資金規模需要夠大，大部分可能要來自產業界，這樣才能吸引世界級的技術人才，並為大規模測試提供所需的算力資源。

這個標準機構將負責制定評估協議，並與相應的聯邦機構及美國國家實驗室合作，在涉及國家安全的領域進行測試。一個模型如果在標準機構確定的一組基準上達到特定閾值，就會被認定為「尖端級」模型，這組基準會定期更新，以跟上 AI 能力的演進。擁有「尖端模型」的組織將被認定為「尖端實驗室」，並被鼓勵採納一系列最佳實踐，例如發布帶有技術細節的模型卡、維持強有力的內部網路安全、審查關鍵崗位人員、為安全研究提供充足的資源投入等等。

起步階段，尖端實驗室將自願在發布前最多 30 天，並將模型交給標準機構審查。一旦評估協議被證明有效且可靠，正式化就可以很快跟上：尖端模型必須通過評估，才能在美國市場部署。實驗室還將與標準機構合作，處理發布後發現的任何重大漏洞。

模型評估應包括對網路安全、生物威脅等高風險領域能力的嚴格科學評估。針對 AI 代理的專案測試，可以檢查模型是否試圖繞過安全護欄、是否表現出欺騙的跡象，並確保各項最佳實踐的落實，例如給 AI 生成的圖像加數字水印，以及生成人類可讀的輸出 token 以便理解模型的推理過程。

這些評測會定期更新，起步階段也許是每季一次，過時或已飽和的基準會被棄用和取代。最初，評測會與尖端實驗室協商制定，但標準機構最終應建立起自己的技術能力，獨立於實驗室去開發保留的私有測試集，以防止過度擬合。它也可以與美國政府合作，培育一個第三方審計機構的生態，協助評估工作以及新基準、新評測的發展。

這個方案的優點在於，它以科技為核心，同時又支持創新、激勵負責任的行為。它的設計目標就是跟上這個領域的加速度，隨著最大風險被識別出來而隨時調整，並且在形勢足夠嚴峻時可以逐步收緊，包括在必要時協調各尖端實驗室一起放緩開發。被認定為尖端實驗室將是一種莫大的聲望，任何組織只要建構出達到基準標準的模型，都可以獲得這個身分。這個框架可以適用於所有尖端級模型，無論來自哪個國家、開源或閉源；而所有非尖端模型，例如來自新創公司或學術界的，則可以豁免於這套流程。

這項由美國發起的努力，將為建立尖端 AI 的國際共享標準提供一個堅實的起點。既然這項技術將影響整個地球，理想情況下，這個框架將推動國際社會達成共識：既管住最嚴重的風險，也確保每個人都能取得並受益於 AI 帶來的機會。

未來尚未被寫下

AGI 有潛力成為推動科學和醫學的終極工具，帶來巨大的生產力提升和經濟成長。但要實現這一點，我們需要先把技術根基打牢：圍繞一個共享的全球框架協調行動，採用最嚴格的科學方法，把最優秀的頭腦聚集起來，共同應對我們面前的挑戰。

即便我們解決了這些艱鉅的技術難題，還會有更複雜的經濟和哲學問題等著我們：在一個後稀缺的世界裡，需要什麼樣的新經濟模式才能讓每個人都過得好？我們想以什麼樣的價值觀生活？意義和目標會是什麼？甚至人類境況本身又會如何改變？解決這些問題，顯然不能也不應該只留給技術人員。它需要社會的每個部分都參與進來，一起定義這個新篇章。