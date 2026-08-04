鉅亨網編譯段智恆 2026-08-04 23:30

兩家市值均超過 1 兆美元的企業可能合併，近月持續引發市場討論，尤其 SpaceX 於 6 月完成規模創紀錄的 750 億美元首次公開募股 (IPO) 後，相關揣測進一步升溫。馬斯克上月在特斯拉財報電話會議中，也提到兩家公司業務重疊程度日益增加。

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《華爾街日報》(WSJ) 日前報導，特斯拉高層已被告知為分拆中國業務作準備，以替潛在合併鋪路。不過，馬斯克否認相關說法，強調分拆中國業務「從未被拿出來討論」。

中國業務分拆有三條路

儘管馬斯克否認報導，分析師與投資人認為，特斯拉中國業務確實可能使合併變得複雜。SpaceX 上市文件顯示，該公司 2025 年約五分之一營收來自美國聯邦機構，一旦與擁有龐大中國業務的特斯拉結合，勢必面臨更嚴格的國安與監管審查。

晨星 (Morningstar) 分析師 Seth Goldstein 指出，特斯拉若分拆中國業務，大致有三種方案：一是分拆成立獨立公司，但由特斯拉保留多數經濟權益；二是出售業務並簽訂長期品牌授權協議；三是直接出售，買家可能是其他汽車製造商。這些方案都有助降低美中兩國對合併案的監管疑慮。

Zacks Investment Management 首席市場策略師 Brian Mulberry 表示，切割中國業務可替特斯拉在美國與 SpaceX 合併清除障礙，但也會產生新的治理難題。

上海超級工廠是特斯拉規模最大、產能最高的生產基地，也是出口歐洲、加拿大及亞太市場的重要樞紐，過去占全球交車量逾一半。中國政府過去也曾給予特斯拉優惠待遇，包括 2019 年至 2023 年的企業所得稅減免，因此對任何重組方案都握有相當大的影響力。

Mulberry 認為，獨立的特斯拉中國公司必須取得中國政府支持，北京很可能要求取得董事席次，甚至安排具官方背景的人士進入管理階層。若分拆後在香港上市，多數外國投資人或許仍可接受；但若在中國境內掛牌，持股權利與公司治理疑慮恐使部分海外股東退場。

軟體、AI 與供應鏈更難切割

從硬體與製造設施來看，特斯拉中國業務具有一定獨立性，表面上較其他地區業務容易分拆。然而，Automobility 創辦人 Bill Russo 指出，真正的難題在於如何切割共用軟體、智慧財產權、人工智慧 (AI) 系統、資料治理及供應鏈。

新成立的中國公司可以透過長期授權協議，繼續使用特斯拉品牌與技術，但這可能使全球不同市場的產品難以維持一致。加州大學洛杉磯分校安德森管理學院教授 Christopher Tang 也警告，若特斯拉持續向中國實體提供自動駕駛軟體更新等技術，可能觸犯美國科技轉移限制。

此外，雖然投資人目前主要依據馬斯克對自動駕駛與機器人業務的承諾為特斯拉估值，但核心汽車事業仍是支撐這些新業務的主要資金來源，而中國又是汽車銷售與生產不可或缺的一環。有同時投資特斯拉與 SpaceX 的投資人質疑，若失去上海工廠，特斯拉在其他地區並沒有同等規模的替代產能。