鉅亨網編譯段智恆 2026-07-14 23:01

文件與知情人士顯示，中興旗下中興康訊 (ZTE Kangxun Telecom) 及伺服器製造商 Maginfra 已獲准購買輝達 H200 晶片；雲端運算業者金山雲 (Kingsoft)(03888-HK) 旗下珠海橫琴雲翔智昇網路科技，則獲准使用部分性能可與 H200 競爭的超微晶片。

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H200 是輝達旗下最強大的 AI 晶片之一，廣泛用於訓練及運行大型 AI 模型，也已成為美中科技競爭的焦點。華府近年持續限制中國取得先進運算能力，理由是相關技術可能被用於中國軍事現代化。

這三家企業先前未曾被報導取得美國批准，使目前已知參與先進 AI 晶片許可程序的中國企業範圍，進一步從大型網路集團及主要電子產品經銷商向外擴大。

路透 5 月曾報導，美國已批准約 10 家中國企業購買輝達 H200 晶片，包括阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)、騰訊(00700-HK)、字節跳動(ByteDance) 及京東 (09618-HK)(JD-US) 等，但當時尚未有晶片實際交付，因相關交易仍受到華府與北京雙方的批准程序及審查牽制。

不過，知情人士指出，部分中國雲端業者近期已向合作夥伴及客戶透露，可能很快就能取得 H200 晶片，顯示中國監管機構對進口許可的審查可能已取得一定進展。

中興、Maginfra、金山雲、輝達、超微及中國商務部均未回應置評請求。負責監督出口管制的美國商務部工業暨安全局 (BIS) 也未立即回覆。

美國自 2022 年以來持續收緊對中國出口先進 AI 晶片的限制，但川普政府仍允許 H200 對中國銷售。部分人士主張，出口美國晶片有助鞏固美國科技主導地位，輝達也積極爭取繼續進入全球最大科技市場之一的中國。