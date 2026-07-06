鉅亨網新聞中心 2026-07-06 11:48

聯想集團 (00992-HK) 近日在美國市場寫下新里程碑。市場發現，聯想在美國販售的部分筆電首度預裝中國儲存晶片大廠長江儲存（YMTC）SSD，這不僅是 YMTC 產品首次以 OEM 形式，打入美國品牌筆電市場，也象徵中國儲存晶片正式進入國際主流 PC 供應鏈，為其全球市場布局跨出重要一步。

聯想美規筆電首搭長江儲存SSD 中國晶片打進主流PC。(圖:shutterstock)

這項歷史性的採購突破，背後主要推手源於儲存晶片市場的結構性劇變。2026 年全球人工智慧（AI）資料中心對 NAND 快閃記憶體與 DRAM 記憶體的龐大需求，排擠了消費級市場的產能，導致記憶體價格飆升、筆電生產成本上漲。

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在三星、鎧俠、西部數據等傳統 SSD 供應商產能收緊、大型 PC 製造商紛紛面臨零件短缺的困境下，長江儲存憑藉著穩定的供應能力，順勢填補了市場空缺，成功迎來進入主流筆電市場的關鍵窗口。

親民定位搶攻辦公市場

本次搭載長江儲存 SSD 的聯想筆電，配備了一台容量為 512GB 的 YMTC M.2 NVMe PCIe 4.0 固態硬碟。實測數據顯示，該硬碟型號為 PC42Q512GBG4Q，採用先進的 3D QLC 快閃記憶體技術，其順序讀取與寫入速度最高分別可達每秒 3950 MB 與 2514 MB，展現出不俗的傳輸實力。

該機種定位為親民、高性價比的辦公型筆記型電腦，預期將透過企業採購管道，在美國市場斬獲相當可觀的銷售佳績。

強推「超節點」解決算力需求

隨著終端 AIPC、產業專屬大模型與智慧製造等新場景不斷湧現，聯想高層判斷，無論是中國或海外市場，算力需求在長期維度上皆不存在過剩問題，階段性的算力閒置僅屬短期調配現象。

為因應龐大的 AI 算力缺口，聯想在上月的問天品牌大會上，正式發表了「聯想問天超節點算力解決方案」。