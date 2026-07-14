鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-14 19:00

低價的中國開源模型，正在悄悄改寫美國企業採購 AI 服務的邏輯。美國企業使用中國人工智慧（AI）模型處理的資料量，如今已逼近其 AI 總用量的一半，但這些中國業者從中賺到的營收卻不到一成。這道懸殊的「流量與營收落差」，正是當前全球 AI 產業最受矚目的現象。

美企AI採購「棄美投中」？低價開源模型攪動矽谷供應鏈。(圖：Shutterstock)

根據平台 OpenRouter 統計，美國企業使用中國 AI 模式的 Token 的比例，自今年 2 月以來每週均維持 30% 以上，高峰時一度衝上 46%。

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換言之，國市場的 AI 算力消耗中，已有近半數的 Token 流向量實質地流向了中國模型，而背後最主要的驅動力，是懸殊到難以忽視的價格差距。

以 DeepSeek V4 Flash 與 OpenAI GPT-5.5 相比，前者每百萬輸入 Token 僅收費 0.09 美元、輸出 0.18 美元；後者同期輸入報價 5 美元、輸出 30 美元，輸入端相差 55 倍，輸出端相差 166 倍。

真正壓垮企業預算的，是用量的爆炸性成長。OpenRouter 數據顯示，AI 代理工作流程每次請求消耗的 Token 量，是一般人機互動的 15 倍之多。

叫車巨頭 Uber(UBER-US) 便是最典型案例。旗下 5000 名工程師中有 84% 已使用 AI 輔助編碼，導致人均每月 API 支出飆升至 500 至 2000 美元，全年 AI 預算四個月內就見底。該公司技術長 Praveen Neppalli Naga 坦言，原定預算「已被徹底擊穿」。

支出管理平台 Ramp 的數據同樣印證這股壓力：主要供應商每百萬 Token 的平均成本雖已從 10 美元降至 2.50 美元，輝達 (NVDA-US) 新一代 Rubin 平台更宣稱可將推理成本降低十倍，但這些降幅完全被暴增的用量抵銷，讓「單價更便宜、總帳單更驚人」成為許多企業技術長共同的處境。

從新創到微軟，企業陸續「轉單」

價格壓力正轉化為實際的採購行動。

舊金山僅 25 人的 AI 新創 Lindy 已將 100% 流量從 Anthropic 全面轉向 DeepSeek V4，創辦人 Flo Crivello 表示此舉省下數百萬美元，且核心功能表現「不減反增」。

他認為，若 AI 成本超過人力成本，長期而言「不可持續」。

更具指標意義的是微軟 (MSFT-US) 的動向。據《Axios》於 6 月 16 日報導，微軟正評估以微調版 DeepSeek V4，作為 Copilot Cowork 的低成本引擎，藉此取代 Anthropic 與 OpenAI 的模型，並強調該模型將「完全託管於 Azure」以符合安全規範。

獨立開發者的轉向則更為直接。開發者 Stu Clott 指出，同樣一小時的程式撰寫工作，Claude 收費 10 美元，DeepSeek 卻不到 50 美分，且「看不出輸出品質有什麼差別」。

也有開發者採取混合策略，將高難度任務留給 Claude 與 ChatGPT，其餘九成例行工作則交給 Minimax(00100-HK) 、Kimi 等更便宜的中國模型處理。

用量歸用量，營收難跟上

值得注意的是，儘管使用量快速攀升，中國模型業者在美國市場仍難將流量轉化為實質收入。

平台 Vercel 數據顯示，DeepSeek 的 Token 使用份額於 5 月從不到 1% 飆升至 17%，營收占比卻始終停滯在 1% 左右。

造成這道落差的關鍵，是美國國會的安全審查與企業的合規顧慮。眾議院特別委員會主席 Moolenaar 與 Garbarino 已宣布，將對 Airbnb(ABNB-US) 與 Cursor 母公司 Anysphere 展開聯合調查，理由是兩家公司使用了通義千問、Kimi 等中國開源模型建構 AI 基礎設施，迫使 Airbnb 執行長 Brian Chesky 出面澄清公司「未向模型開發商傳輸任何數據」。

在此背景下，企業普遍採取「曲線採購」策略。不直接付費給中國模型業者，而是透過美國雲端廠商或自行架設伺服器，使用中國的開源權重運作。

此舉雖規避了數據跨境風險，卻也切斷了中國業者與終端客戶間的直接關係。Hello China Tech 創辦人 Poe Zhao 指出：「被使用只是第一步，能否轉化為營收與長期信任，才是真正的考驗。」

尖端模型業者面臨降價壓力

這場由成本驅動的變局，正對美國 AI 龍頭形成壓力。

《華爾街日報》報導指出，OpenAI 正考慮大幅降價以爭取企業客戶；儘管 OpenAI 在 2026 年第一季營收達 57 億美元，Anthropic 年化營收約 450 億美元，企業端持續攀升的成本敏感度，仍是雙方難以迴避的挑戰。

監管層面的變數也未曾平息。6 月底，OpenAI 應美國政府要求限制部分新模型推出；Anthropic 的 Fable 5 與 Mythos 模型則一度因出口管制暫停對外服務。

分析人士預期，中國模型在美國的 Token 流量份額未來一年仍將持續上升，但營收轉化率預料仍將維持低檔。

與此同時，美國尖端模型業者恐被迫加入降價行列，現行定價基準能否維持，備受業界關注。