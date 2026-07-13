鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-14 01:00

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周一 (13 日) 表示，核心通膨持續升溫令人擔憂，若本周公布的最新數據再次火熱，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能需要考慮在近期收緊貨幣政策。不過他也警告，Fed 不應因為 2021 年曾太晚應對通膨，就犯下「打上一場戰爭」的錯誤，過早採取升息行動。

Fed真的要升息了？華勒：本周CPI再爆一次就得考慮(圖：REUTERS/TPG)

華勒在紐約一場活動的預備講稿中表示：「如果本周核心通膨再次出現火熱數據，FOMC 就需要考慮在近期收緊貨幣政策。」他直言，無論採用何種衡量方式，今年通膨都已經上升，目前尤其擔憂核心通膨居高不下。

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Fed 偏好的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數截至 5 月年增 3.4%，且從 1 月起便持續走高，早於美伊戰爭爆發。華勒指出，目前通膨壓力來源已不再局限於能源價格或關稅，而是包括 2025 年實施的關稅、中東衝突推升的能源價格，以及人工智慧 (AI) 基礎設施建設帶來的需求外溢效應。

儘管如此，華勒強調，Fed 不能因為擔心重蹈 2021 年應對通膨過慢的覆轍，就反射性地升息。他表示，「避免過去錯誤的渴望，往往會成為新錯誤的始作俑者」，政策制定者既要避免因上次太晚行動而這次過早緊縮，也不能再次等到太晚才出手。

華勒認為，目前仍有可信的理由相信通膨將開始回落，但也存在同樣合理的情境，即通膨維持高檔甚至進一步上升，屆時可能需要在近期採取更緊縮的貨幣政策。

與 2021 年至 2022 年相比，華勒指出，目前有兩項因素對 Fed 有利，包括勞動市場更加穩定，並未成為通膨的重要來源，以及以市場指標衡量的通膨預期仍受到良好控制。但他警告，央行不能因此自滿，強調「嚴厲地盯著通膨，直到它在我們的目光下自行融化，並不是一個選項」。

美國勞工統計局 (BLS) 將於周二 (14 日) 公布 6 月消費者物價指數(CPI)。市場預估，受油價大幅下跌影響，整體 CPI 月減 0.2%，核心 CPI 則月增 0.2%；年增率方面，整體 CPI 料從 5 月的 4.2% 降至 3.8%，核心 CPI 則從 2.9% 略降至 2.8%。

華勒表示，他非常樂見核心通膨數據下降，但鑑於今年上半年通膨明顯升溫，需要看到連續數月較低的數據，才能確信物價正朝正確方向發展。若通膨如預期降溫，他將支持繼續維持利率不變。