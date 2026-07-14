大摩看好AI軍備競賽！五大雲端巨頭2028年資本支出衝1.4兆美元、「這家公司」仍是首選

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-14 16:00

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 團隊於 12 日發布最新研究報告，將 Meta(META-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、微軟 (MSFT-US) 、Google(GOOGL-US) 、SpaceX(SPCX-US) 五大超大規模雲端業者的 2027、2028 年資本支出預測，分別大幅上調 9% 與 10%，推升至約 1.2 兆美元及 1.4 兆美元的規模。

大摩看好AI軍備競賽。(圖：Shutterstock)

Nowak 此次上修預測的直接導火線是硬體成本上漲。報告指出，GPU 相關成本約上漲兩成，主要來自兩大方向，包括機架內部成本上揚和機架外部成本攀升。

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其中，記憶體價格大幅走高。以 Blackwell 世代（GB300、GB200）機架為例，記憶體占整體成本比重已從個位數低點攀升至個位數高段；到了下一代 Vera Rubin 機架，記憶體占比更一舉躍升至約 25%。

此外，電氣與機械設備交期拉長、建築材料短缺、技術勞工不足，加上業者逐漸轉向「電表後方」自建電力方案，多重因素共同推高資料中心的建置成本。

大摩測算， GB200、TPU 和 Trainium 的機架外成本約為每兆瓦 1100 萬至 1300 萬美元，而下一代 GB300、Vera Rubin 和 Rubin Ultra 則進一步升至約每兆瓦 1600 萬至 1900 萬美元。

換算成每 GW（十億瓦）資料中心的建置成本：GB200 約 350 億美元，GB300 約 390 億美元，Vera Rubin 約 490 億美元；至於客製化 ASIC 晶片，Google TPUv7 約 270 億美元，亞馬遜 Trainium3 約 200 億美元。

除了成本壓力，Nowak 也點出另一個結構性因素。資料中心從動工到正式啟用的週期，如今已拉長至最長三年。

與此同時，社會對資料中心開發案的反彈聲浪升高，加上 2028 年美國總統大選前的政治不確定性，促使雲端業者搶先動工、藉此凸顯創造就業機會的效益。

這些因素進一步推升通膨壓力，也加速了資本支出的前置化。

算力估將翻近四倍 從 30GW 衝向 120GW

Nowak 預測，五大雲端巨頭的可用算力將從 2025 年的約 30GW，成長至 2028 年約 116.6GW，增幅接近四倍。

各家公司展望如下：

亞馬遜 AWS：2028 年達 35GW，規模居五者之冠

Google：2028 年達 31.6GW，新增算力最多，2027、2028 年分別新增 9GW、11GW

微軟：2028 年達 20.3GW

Meta：2028 年達 21.2GW，較 2025 年底約 3.5GW 大幅躍升；2026、2027 年新增算力中，分別有 55%、90% 來自自建，其餘則仰賴第三方供應

Meta：五項「隱藏看漲期權」尚未反映在股價

大摩維持 Meta 為首選標的，目標價 775 美元，隱含約 15% 上漲空間，評等維持「超配」。

Nowak 認為，市場目前只顧著「懲罰」Meta 居高不下的資本支出，卻未給予其潛在營收應有的估值肯定。

報告列出五項尚未被市場定價的獲利成長動能，包括：

Neocloud（雲端算力轉租）變現：每股盈餘上行空間約 2.97 美元

Meta AI：約 2.89 美元

搜尋業務：約 1.91 美元

API 營收：約 1.90 美元

訂閱服務機會：約 0.94 美元

若全數兌現，可在基準每股盈餘約 33 美元的基礎上，再貢獻約 10 美元，代表 Meta 目前股價對應 2028 年本益比實際上僅約 15 倍：

Meta 近期推出的 Muse Spark 1.1 模型 API 定價，較競爭對手低了 30% 至 85%。大摩測算，每 100 百萬瓦算力投入 API 業務，可望創造約 85.88 億美元營收，對應每股盈餘約 1.91 美元，占 2028 年每股盈餘預估約 6%。

在基準情境下，大摩假設 Meta 1,500 萬廣告主中有 25%（約 400 萬家）每月為其產品支付約 200 美元，同樣可帶來約 80 億美元營收與約 2 美元每股盈餘。

報告指出，Meta 僅需分配約 100 百萬瓦的 GB300 算力即可支撐這項 API 業務，相較於其 2028 年底預估約 21GW 的算力基礎，擴張空間相當充裕。

大摩最新調整估值模型，將 Meta 2027 年、2028 年的資本支出預估分別上修至 2,250 億美元與 2,500 億美元，較原先預估增加 29% 與 22%，並納入 400 億美元新增發債計畫。

由於折舊成本將隨資本支出增加而上升，該行將 2027 年、2028 年每股盈餘預測分別下修 3% 與 7%，至 32.99 美元及 33.41 美元；不過，受惠於營收展望改善，2028 年營收預估則小幅上調 1%。

大摩並將估值基準延後至 2027 至 2028 年平均獲利，以 23 倍本益比計算，維持 Meta 目標價 775 美元。

亞馬遜：AWS 成長動能恐遭低估

Nowak 將亞馬遜 2027、2028 年資本支出預估分別上調 15%、29%，達 3,080 億美元及 3,180 億美元。

與 Meta 不同的是，亞馬遜每股盈餘預估不減反增，主因是 AWS 營收預測同步大幅上修。2027、2028 年 AWS 營收分別上調 3%、7%，對應年增率 40%、36%，絕對值達 2,435 億美元及 3,316 億美元。

折舊增加的負面影響，被更強勁的 AWS 營收成長所抵銷，2027、2028 年每股盈餘因此分別上調 2%、3% 至約 11.53 美元、15.05 美元。

Nowak 認為，市場目前對 AWS 的營收成長預測過於保守。報告指出，即便採用大摩自身對 2026、2027 年 AWS 35%、40% 的成長預測，換算每增加一瓦算力所對應的營收僅 7 美元、9 美元，「可以說是相當保守的估算」。

此外，Nowak 預期 AWS 未履約訂單將在第二季季增 1,100 億美元，達到約 4,750 億美元，主要來自私人實驗室的大型合約，這將強化市場對其多年期成長動能持續性的信心。

大摩給予亞馬遜目標價 330 美元，是以 2027、2028 年平均每股盈餘約 13 美元，乘以約 25 倍本益比計算，對應約 1.4 倍 PEG 值，較同業平均折價約 30%。

Google：全端 AI 優勢明顯 但短期恐受算力瓶頸壓抑

大摩給予 Google 目標價 415 美元，隱含約 16% 上漲空間，評等維持「超配」。

Nowak 預估 Google 雲端業務 2026 年第二季、全年成長率分別達 77%、78%；搜尋業務同期成長率則為 17.5%、16%，2027、2028 年成長率預估為 11%、8%。

不過，Nowak 特別提醒一項戰術性風險，指出 Google 目前正處於算力吃緊狀態，其近期與 SpaceX 簽署的算力租賃協議即為佐證。算力瓶頸恐拖累其短期營收成長或新產品發布節奏，此一風險程度相對高於 Meta 與亞馬遜。