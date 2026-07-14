全民共享？AI裁員潮引民怨 美國69%民眾支持設立AI主權財富基金

鉅亨網編譯許家華 2026-07-14 12:43

美國 AI 浪潮帶來龐大財富效應，也加深民眾對就業與財富分配的憂慮。一項最新全國民調顯示，高達 69% 的美國成年人支持要求大型 AI 企業將 50% 股權轉入公共 AI 主權財富基金 (AI Sovereign Wealth Fund)，希望讓全民共享 AI 產業創造的經濟成果，而非僅由少數科技巨頭受益。此結果也讓美國政界近期推動的 AI 財富基金法案，再度成為市場焦點。

（圖：REUTERS/TPG）

市場研究機構 Verasight 於今年 6 月針對 1690 名美國成年人進行全國調查，並於 7 月公布結果。調查指出，69% 受訪者支持政府強制 AI 企業將一半股權轉入公共主權財富基金，以便將 AI 產業創造的財富回饋全民。Verasight 執行長 Benjamin Leff 表示，在多數民眾眼中，AI 主權財富基金已被視為讓 AI 紅利回流社會的重要工具。

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這項調查公布之際，美國科技業正持續面臨裁員潮。儘管大型科技企業整體獲利仍維持高檔，並持續大幅增加 AI 相關資本支出，但愈來愈多員工開始擔憂工作將被 AI 取代，促使社會要求重新分配 AI 收益的呼聲升高。

美國獨立參議員 Bernie Sanders 於 6 月提出《American AI Sovereign Wealth Fund Act》，主張讓美國民眾共同持有大型 AI 企業 50% 的股權。根據法案內容，凡 AI 年營收超過 2 億美元的大型 AI 企業，須透過一次性股權移轉成立規模約 7 兆美元的 AI 主權財富基金，由獨立委員會管理，並將基金收益回饋全民及公共服務。Sanders 表示，AI 創造的經濟利益應改善所有美國人民的生活，而非只是讓全球最富有的人更加富有。他並強調，AI 的未來不應由矽谷少數億萬富豪在密室中決定。

不過，這項提案也引發廣泛爭議。支持者認為，AI 建立在全民累積的知識、政府資助研究及公共資源之上，因此全民有權分享 AI 帶來的財富；反對者則警告，若強制企業交出 50% 股權，恐削弱企業投資意願、影響創新能力，甚至促使 AI 研發資金與企業外移，削弱美國在全球 AI 競賽中的競爭力。

就業衝擊也是支持 AI 財富基金的重要背景。高盛資深全球經濟學家 Joseph Briggs 預估，在未來 10 年的 AI 轉型期間，美國可能有超過 9% 的勞動人口受到影響，約 1500 萬名勞工可能失去原有工作。他認為，這將類似 1990 年代末期及 2000 年代初期科技革命帶來的大規模自動化衝擊。不過，高盛同時指出，雖然 AI 將取代部分既有職位，但長期仍有望創造大量新工作，因此整體就業衝擊未必是永久性的。

研究機構 Windfall Trust 分析指出，AI 主權財富基金除了可分享 AI 產業創造的收益外，也能扮演推動國家 AI 戰略的重要角色，包括投資大型 AI 基礎設施、持有 AI 企業股權，以及將 AI 經濟成果挹注國庫，協助政府投入教育、基礎建設及其他公共服務。